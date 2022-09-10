Тайгart: в ресторанах Красноярска вручают репродукции современных художников

В рамках промоакции к выставке современного искусства «Тайгart. Мерцание на границе», гости сети Berrywood Family могут получить репродукции.

Выставка современного искусства «Тайгart. Мерцание на границе» откроется 13 октября 2022 в музейном центре «Площадь Мира».

Проект запущен Сибирским институтом развития креативных индустрий в коллаборации с ресторанной группой Berrywood Family.

На протяжении 7 недель гостям ресторана Tunguska и бара «Булгаков» будут вручать вместе со счетом открытки с репродукциями работ художников, участвующих в выставке.

Таким образом красноярцы до выставки смогут ознакомится с работами таких художников, как:

Алина Долбилина

Анна Рейнхардт

Семен Ключанцев

Элина Гусарова

Иван Четвериков

Мария Тренога.

Репродукции будут дарить практически до самого открытия выставки — до 12 октября 2022.

Выставка сюжетна, концентрична, и представляет собой малый внутренний «Лес» локального искусства из более 80 работ красноярских художников.

«Зритель, словно герой древних сказок, проходит инициацию. Через мерцание на границе яви и сна, минуя знакомые образы осмысленной реальности, он попадет в Лес и столкнётся с его обитателями, он заблудится в чаще авторских мыслеформ и, оставив попытки укрощения хаоса, попадет вглубь «внутренней тайги», где сущность бессознательного противится осмыслению. Герою, который встретит себя в глубине лесной чащи, который умрет и возродится в новом состоянии, предстоит вновь обрести взгляд и голос и с помощью путеводной нити найти дорогу обратно. Это – опыт пробуждения, чтобы узнать, что такое сибирская тайга и что снится городу внутри нее», — считает Элина Гусарова, куратор выставки.

Известные эксперты и галеристы также высоко оценили качество отобранных работ.

«Среди них были директор авторитетной галереи России Anna Nova Gallery Лилиана Маррэ, создатель галереи современного искусства a-s-t-r-a Алина Крюкова, сооснователь Арт-платформы Cube.Moscow Елена Белоногова, основатель самой крупной онлайн-школы популярного искусства OP-POP-ART Анастасия Постригай, а также автор и ведущий крупнейшего в России проекта о современном искусстве ARTпатруль Юрий Омельченко», — рассказали в Сибирском институте развития креативных индустрий.

Организаторам уже предложили привезти выставку в Хакасию и Московскую область. Однако ее сначала решили показать в Красноярске.

Помимо самой выставки организаторы готовят специальный арт-вечер. Вход на него – по пригласительным. Чтобы их получить, можно поучаствовать в розыгрыше, выложив в своем аккаунте в социальных сетях отзыв и фотографию репродукции с хештегами #тайгарт и #индустрия, или собрать не менее 5 разных репродукций и написать об этом в сообщество Сибирского института развития креативных индустрий ВКонтакте.

Напомним, что Сибирский институт развития креативных индустрий создан для поддержки и развития креативных отраслей бизнеса в Красноярском крае, услугами которой могут воспользоваться как опытные предприниматели, так и носители идей.

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