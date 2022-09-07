В Красноярском музее открылась выставка про Китай

Выставка «Сибири-Китай. История и современность» расскажет о многолетнем сотрудничестве Поднебесной и Красноярского края в разных сферах: культуры, науки, образования, истории и общественной жизни.

Среди экспонатов — произведения традиционной китайской живописи на рисовой бумаге, старинные музыкальные инструменты пипа и гуцинь, эксклюзивные значки и жетоны из серебра на тему китайской космонавтики, открытки с редкими дореволюционными видами Китая и с изображением китайских космонавтов, которых еще называют тайконавты

Живой интерес ученых и букинистов возник к книгам о Китае, представленным на выставке. Библиотека разместила в открытом доступе 14 редких дореволюционных изданий о географии страны, о том, каким Китай представляли европейцы, о бытовом укладе и религии жителей Поднебесной.

По словам Инны Дроздовой, заместитель руководителя департамента — начальник отдела внешних связей департамента Главы города, выставка даст понимание, насколько сильна взаимосвязь между нашими странами.

Выставка дает понимание, насколько наши страны, регионы и города исторически взаимосвязаны на протяжении длительного времени. Действительно богатая и яркая история взаимодействия представлена в экспонатах выставки», — отметила она.

Еще одна уникальная возможность — познакомиться с подлинными историческими и архивными документами. Сделать это гости могут с помощью QR-кода.

Так, посетители выставки увидят план города Харбин 1920 и 1938 годов и узнают об атамане А.Н. Тялшинском Енисейского казачьего войска Енисейской зарубежной казачьей станицы в Харбине.

Как рассказал Владимир Дацышен, доктор исторических наук, красноярцы внесли огромный вклад в изучение истории сотрудничества КНР и России на разных этапах развития взаимоотношений.

Взаимодействие с Китаем очень значимо в развитии как города в целом, так и всей Енисейской губернии. К сожалению, такие выставки проходят очень редко, надеюсь, что они станут регулярными. Выставка „Сибирь — Китай. История и современность“ стала ярким событием для всех нас», — заявил он.

Отметим, выставка работает в центральной библиотеке имени А.М. Горького до 1 октября 2022 года.

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