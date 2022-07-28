Фотовыставка «Андрей Шинкаренко и его семидесятые»: воздух и красота времени

Фотовыставка открылась в Красноярске. В экспозиции представлено 65 работ автора, созданных в 70-е годы прошлого века, многие экспонируются впервые.

Идея выставки принадлежит дизайнеру Александру Шинкаренко. Фотовыставка — это рассказ об отце и его взгляде на 70-е. На снимках — люди, объединяющие их традиции, отдых, праздники, обычные дворы и неповторимые моменты.

«Отец снимал на фотоаппарат, тогда не было всех тех возможностей, которые есть сейчас у современной техники. Но ему удалось запечатлеть очень хорошие образы, решить творческие задачи», — рассказал DK.RU Александр Шинкаренко.

Представленные на выставке фотографии, — из большого архива пленок. Они — разных размеров: есть фотографии 90×135 см, но есть и больше.

«Они давно перестали быть для меня семейным альбомом, я увидел их по-новому, с другой стороны: в них отец смотрит на жизнь глазами влюбленного ребенка. В них воздух и красота времени, которое он любил», — отметил Александр Шинкаренко.

Отметим, экспозиция подготовлена дизайн-группой ArtStyle при содействии Красноярского отделения Союза художников России.

Выставка будет работать с 10:00 до 18:00 до 25 сентября по адресу: пр. Мира, 56, зал № 2.

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