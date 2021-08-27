Размером с десятиэтажку: художники создали огромную картину на фасаде дома
На одном из домов в переулке Якорный художники нарисовали картину «Май-июнь». Она — размером с 10-этажный дом. Полотно создали в рамках фестиваля уличного искусства «Крась!»
И она — вторая большая картина на фасаде дома. Первая, «Мгновение», была нарисована в 2018 году.
Авторы уличного шедевра - молодые художники Иван Усякин и Евгений Задорин. Они рассказали, к созданию картины «Май-июнь» подключились не только участники фестиваля, но и все желающие.
Композицию рисовали чуть больше недели. На ее создание ушло больше 140 литров краски и не меньше 100 баллонов.
Картины уличных художников есть еще на нескольких объектах в городе.
Мы во дворе дома № 45 по ул. Вавилова отвоевали право разместить картину на стене полиции. Рядом с футбольным клубом „Тотем“ есть целый уголок с эпизодами из „Гравити Фолз“. Красиво оформлены и стены детского дома около Центра самоопределения», — рассказали ребята.
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