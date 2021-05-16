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Всероссийский фестиваль мемов пройдет в Красноярске

Всероссийский фестиваль мемов пройдет в Красноярске
Иллюстрация: livejournal.com

Первый всероссийский фестиваль мемов состоится в Красноярске 20 мая. Под выставку отдадут 3 этажа культурного пространства Каменка.

#НОВОСТИ

Художники представят свои творения — картины и формы, изготовленные из различных материалов, с изображениями мемов.

Василий Слонов, известный красноярский художник, представит мем высотой в 3,5 метра.

Василий Слонов представит свой мем высотой в 3,5 метра в архитектурной форме. Сделан он из ткани и держит в руках флаг. Это всё нужно видеть. Хочется сохранить интригу для тех, кто придет и посмотрит на него», — рассказала Оксана Хикматулина, блогер и продюсер фестиваля мемов.

О популяризации науки при помощи мемов гостям праздника расскажут приглашенные спикеры Евгений Мацкевич и Тарас Сычёв — редакторы известных пабликов «Образовач» и «Лентач», а также Наталья Пименова, доцент кафедры культурологии и искусствоведения СФУ.

Организаторы первого всероссийского фестиваля мемов обещают интерактивные площадки, диджей-сеты, вкусную еду.

Мероприятие, по словам продюсера фестиваля, сблизит взрослых и подростков, поскольку мем — неотъемлемая часть современной культуры.

Победитель конкурса получит в награду двухдневную путевку в дом отдыха «Дружба» на две персоны.

 

Автор: Петр Савельев
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