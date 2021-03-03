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Василий Слонов предложил подумать о глобальном бренде Красноярска

Василий Слонов предложил подумать о глобальном бренде Красноярска
Иллюстрация: www.facebook.com/vasiliy.slonov.9

Известный художник-акционист призвал подумать о том, что что слышат в названии города иностранцы. По его мнению, это дважды слово ass (задница) – KrASSnoyArSSk.

#НОВОСТИ

В этом звучании нет ничего плохого, убежден Слонов, напротив, «двойная задница» может стать символом центра мира.

Мне лично более симпатичен такой нейминг - «жопный жопск». И нужно заметить, что такое слуховое и смысловое восприятие иностранцами совпадает ещё и с глубинным, идеологическим представлением о России, и тем более о Сибири. Далёкая, бескрайняя, непреодолимая, непредсказуемая чёрная дыра, жопа… в которой всё исчезает. Геополитическая мифология всё ещё актуальна и востребована», - пишет художник.

По мнению Слонова, это никак не противоречит концепции центра России, разработанной несколько лет назад и выразившейся в слогане «Россия вокруг нас!». Поскольку задница (художник предпочитает говорить «жопа») – это центральная часть тела человека, таким образом, Красноярск приобретает значение центра России и для иностранцев.

Василий Слонов предложил красноярцам обсудить такой вариант брендинга, в том числе и визуального. Художнику уже предложили подумать о добавлении сибирских мотивов, например, шишек.

Вы абсолютно правы, вASSилий!» - отметил музыкант Юрий Максаков.

 

Автор: Наталья Кобец
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