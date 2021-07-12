Красноярская телекомпания украсила стены росписью «Прекрасная Россия будущего»

Новое помещение телекомпании ТВК превратилось в арт-объект — стены в надписях и рисунках с мечтами журналистов о СМИ без цензуры и честном суде.

По словам генерального директора ТВК Вадима Вострова, роспись на стенах стала своеобразным сочинением на тему «Прекрасная Россия будущего».

Все мы устали без перспективы и образа будущего, а оно у каждого прекрасное своё. Кто-то хочет доступного жилья, дешевых продуктов и доллара по 30, кто-то честного суда и независимых СМИ, а кому-то достаточно вкусного мороженого», — написал Вадим Востров в своем аккаунте ФБ.

Идея полотна принадлежит коллективу телекомпании. Мечты о будущем воплотил художник Иван Четвериков.

Поскольку место на стенах еще осталось, телекомпания принимает «заявки» на роспись от телезрителей.

С четверга будем принимать заявки на дополнение картины от зрителей. Если у вас есть свои пожелания на будущее – пишите», — предлагает Вадим Востров.

Напомним, ТВК переехала в новое помещение в начале года. А в начале лета отметила очередной день рождения компании в формате "День открытых дверей".