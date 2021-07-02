Аудитория хочет честного телевидения

Компания ТВК совместила празднование новоселья и день рождения: 27 лет в эфире отметили в формате Дня открытых дверей. Впрочем, смена дислокации случилась еще зимой.

Вместе с директором канала Ксенией Черепановой и главным редактором Марией Бухтуевой обсуждаем, как обжилась редакция на новом месте и как обживается телеканал в новой медиареальности.

После переезда на новую квартиру я однажды задумалась и нечаянно приехала на прежний адрес. Скучаете по ТВК на Копылова?

М. Б. Наоборот, такое впечатление, что мы всегда были именно здесь. Да, сборы были непростыми. Мы месяца три жили буквально на коробках, но когда все обустроили, и каждая вещь находится автоматически, и ты поворачиваешь в нужную сторону, и ноги сами несут тебя куда надо — все!

К. Ч. Лично я вижу одни плюсы: новое здание, ремонт под нас, огромные окна, много света. И самое забавное — здесь, на Водопьянова, меньше места по «квадратам», чем было на Копылова, но все, кто был на нашем дружеском Дне открытых дверей, говорили одно: здорово, здесь даже места больше! Вот что делает современный технологичный офис!

Давайте подробнее про сложные сборы. Как удалось организовать переезд без отрыва от вещания?

К. Ч. Мы сразу поставили трудновыполнимую задачу — ничего не должно измениться. Люди включили телевизор сегодня — одна картинка, завтра — та же картинка. Эту задачу решили наши инженеры, техническая служба. Я, честно говоря, до конца не понимаю, как им это удалось. Бытовой переезд и ремонт — это ужас, а что говорить про переезд телевизионной компании, где надо разбирать эфирную аппаратную, студию, и каждый кабель подцепить правильно…

М. Б. В помощь нам оказались новогодние каникулы, правда, у наших инженеров в этом году Нового года не было… Технические возможности в современном мире почти безграничны: эфир шел, а студия и аппаратная переезжали.

Переезд — это еще и расходы. В какую сумму вылились переезд и обустройство?

К. Ч. Учитывая кризисную ситуацию в экономике, коронавирус, мы очень экономили. Сказали себе: по максимуму перевозим то, что есть. Но все равно пришлось потратить 10 млн рублей.

Обновление офиса случилось недавно, но обновление телевидения назрело давно. Как меняется формат ТВК и почему?

К. Ч. О том, что телевидение скоро умрет, начали говорить еще лет десять назад. И сейчас я часто встречаю людей, которые говорят: «Я телевизор не смотрю!» Но при этом они совершенно в курсе того, что показывают на ТВК. Как? Буквально на прошлой неделе я была в «Эльсити». Спросила на кассе, как загрузить скидочное приложение, мне ответили: или в «ВК», или в «Инстаграме». Я ответила, что у меня нет ни того, ни другого. Кассир подняла на меня глаза и сказала: «А вот я смотрю новости ТВК в «Инстаграме».

М. Б. Мы начали развивать свой сайт, а потом и соцсети, еще 10 лет назад. В этом плане мы объективно опережаем всех наших коллег-конкурентов. У нас более полумиллиона подписчиков на всех платформах. Так что ТВК — это не только ТВ. И каждый раз, отвечая на вопрос об уменьшении телеаудитории, я отвечаю так: мы не только не потеряли аудиторию, совокупно мы ее нарастили и омолодили.

К. Ч. В том числе и потому, что когда переходили на собственное программирование, категорически отказались от пути коллег — закупить контент в специализированных синдикатах и показывать то, что уже раз по десять прошло по федеральным каналам и раз по сто в других регионах. Ответ лежал на поверхности: дать нашим традиционным зрителям возможность увидеть по телевизору то, что является топовым в YouTube. Мы соединили традиционные «Новости» и «Новое утро» с топовыми блогерами. Так на канале ТВК появились Ирина Шихман, Илья Варламов, Алексей Пивоваров, Леонид Парфенов, «Ещенепознер», Катерина Гордеева и другие.

Если говорить не про форматы, а про смыслы: какое телевидение сегодня хочет аудитория?

К. Ч. Я считаю, что честное. Как никогда раньше. Просто то, что показывают большинство каналов, особенно федеральные, и действительность все больше расходятся. Я никогда не понимала желание властей только хвалить себя и показывать красивую картинку. Как они не понимают, что когда их подконтрольные каналы показывают одно, а люди в своей жизни видят совсем другое, растет недоверие и озлобленность? Им верят все меньше.

М. Б. Наверное, нам всем хотелось бы рассказывать только о веселье, праздниках, гуляниях, довольных людях, но, к сожалению, «Новости», и это не я придумала, не бывают хорошими или плохими, нужными или ненужными, приятными или не очень. «Новости» — это просто отражение нашей жизни. Какая жизнь, такие и новости, и они не могут быть другими.

Почему рекламодатель, несмотря на коммерциализацию соцсетей и готовность блогеров взаимодействовать на платной основе, все-таки не отказывается от традиционных медиа?

М. Б. Потому что охват нормального регионального телеканала по-прежнему гораздо больше, чем у любого местного блогера, который продает себя как рекламоноситель. И если разделить цену, которую просит блогер за рекламу, на количество контактов, которые он может дать, стоимость одного контакта на телеканале гораздо дешевле.

К. Ч. Но главное в другом: полноценный канал, с полноценно развитыми соцсетями дает то, что никакой блогер дать не может: и Интернет, и телевизор, то есть совершенно разную, большую аудиторию.

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