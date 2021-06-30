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Лаборатория современного искусства предлагает художникам переосмыслить лес Академгородка

Лаборатория современного искусства предлагает художникам переосмыслить лес Академгородка
Иллюстрация: publab.ru

«PubLab 2. Сломанный лес» пройдет с 19 июля по 1 августа, к участию в проекте приглашаются молодые художники Сибири и Германии. За это время они вместе создадут арт-объекты на заданную тему.

#НОВОСТИ

PubLub – это продолжение ежегодного образовательного проекта Музейного центра «Площадь Мира» —Сибирской лаборатории молодого искусства. Ее цель— поддержать сообщество молодых художников из Красноярска и других городов Сибири, а также наладить коммуникацию внутри, дать уникальный опыт самоорганизации, выставочный опыт в реальных условиях крупнейшего в Сибири музея современного искусства, познакомить с действующими художниками и кураторами из России и мира. За время лаборатории 12 участников вместе с художниками-тьюторами проходят весь творческий процесс: знакомство, проблематизация и разработка задачи, полевая работа, творческое проектирование, монтаж и продакшн, презентация итоговых проектов.

Генеральный партнер программы - благотворительный фонд Президента компании «Норникель» Владимира Потанина». PubLub получил грант фонда в рамках программы «Музей без границ», которая направлена на поддержку проектов, которые меняют представление о роли музеев в современном мире.

Участники лаборатории будут жить в Красноярске и других городах Сибири, дорогу, жилье, питание и расходные материалы оплачивает благотворительный фонд.

Кураторами лаборатории станут искусствовед Оксана Будулак, художник Детлеф Шлагхек, а также Алексей Булдаков и Елена Бобровская, изучающие и трансформирующие городскую среду.

Тема лаборатории – разорванные связи, где лес олицетворяет систему с особым типом коммуникации. Академгородок – мечта второй природы, утопия, созданная человеком. Островок социализма и научного творчества в 60-х, сегодня – элитная с экологической точки зрения окраина. В его лесу соседствуют, но не пересекаются, министерство науки и девелоперы, байкеры и учёные, хоккеисты и экопартизаны. Лес больше не растёт, люди больше не собираются вместе, улицы не помнят имён экспериментаторов. Миссия лаборатории – открыть дискуссию о состоянии Академгородка как экосистемы, задать вопросы, обменяться видением, услышать друг друга», - говорит Оксана Будулак.

Подать заявку можно до 10 июля на сайте лаборатории.

 

Автор: Наталья Кобец
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