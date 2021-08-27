Художник изобразил на гербе Красноярска самое главное

Художник Мурат Толпаров визуализирует свои впечатления от городов России, рисуя для них альтернативные гербы. В рисунках собрано то, что, на взгляд автора, больше всего характеризует место.

Красноярск ему представился в виде медвежьей морды, собранной из тайги, Столбов, Царь-рыбы, бумажной десятки, оперного театра, кисти Василия Сурикова и промышленных предприятий.

На поверку Красноярск неожиданно интересное место. По-сибирски контрастное, но безусловно богатое и разнообразное, - написал он. - Среди сибирских городов Красноярск, пожалуй, самый интересный. Но сказать точно, что вам в нём запомнится больше всего, заранее никто не скажет. Этот квест с поиском удивительного вы с интересом должны пройти сами!

Художник отметил, что красноярцы – люди открытые и уверенные в себе, по его мнению, это связано с большими промышленными достижениями города – производстве металлов, ракет и спутников.