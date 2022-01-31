Музей GEOS показывает «Дары горы» в детской библиотеке

Выставка открылась в модернизированной красноярской детской библиотеке имени Павла Бажова – автора поэтичных сказов о богатстве самоцветных Уральских гор.

С помощью этой экспозиции GEOS предлагает отправиться в путешествие на Урал и насладиться красотой минералов и природных соединений, которые с такой любовью и точностью описал в своих сказах Павел Бажов. Зачастую диалект рудознатцев, на котором говорит писатель, не позволяет понять, о каком самоцвете идет речь. Посетители же библиотеки смогут, листая красочные книги Бажова, увидеть воочию и малахит, и азурит, и аметист, и других «героев» егоь произведений.

Для более полного погружения в атмосферу, где обитают голубые змейки и козлики с серебряными копытцами, музей GEOS предлагает перевоплотиться в Хозяйку Медной горы с помощью портрета-тантамарески.

Выставка работает до 28 февраля, вход бесплатный, адрес библиотеки: ул. Павлова, 75.