Красноярскому «Мемориалу Победы» передали наследие Евгения Абалакова

Сейчас в музее будут изучать поступившие экспонаты, после чего решат организовывать ли отдельную экспозицию.

В Красноярск доставили собрание предметов, принадлежащих известному красноярцу — альпинисту, исследователю и художнику — Евгению Абалакову. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Всего в коллекции более 200 объектов, среди которых 68 скульптур, 42 картины и более 20 рисунков, а также личные вещи, документы, фотографии и кинопленки. В частности, есть гипсовые модели скульптур Абалакова «Альпинист» и «Альпинистка», которые (в бронзе) установлены в Москве (Лужники). Кроме того, здесь представлены карты и стеклянные фотослайды из научных экспедиций Абалакова, которые проходили в 1930-х годах.

Эта коллекция хранилась у сына Евгения Абалакова — Алексея. Но после его смерти в декабре 2021 года, ее сохранность оказалась под угрозой. Тогда и было предложено перевезти собрание в Красноярск — на родину Евгения Абалакова.

В настоящее время коллекция передана Музею „Мемориал Победы“, где будет изучена специалистами и подготовлена для презентации красноярцам», — рассказали в мэрии.

Как рассказали DK.RU в «Мемориале Победы», коллекция представляет не только большую культурную, но и научную ценность. И прежде, чем показывать красноярцам, ее необходимо изучить. Сколько на это потребуется времени в музее сказать затруднились. Поэтому, остается не ясным, когда же в нем появится экспозиция Евгения Абалакова и что в ней будет представлено.

Добавим, в 2022 году исполняется 115 лет со дня рождения Евгения Абалакова. Родился он в Енисейске в 1907 году. В 1932 году окончил Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова, был членом Союза художников СССР. В 1934 году получил звание заслуженного мастера спорта СССР по альпинизму. За год до этого он первым в истории покорил пик Сталина (сейчас это пик Исмоила Сомони), высота которого составляет 7 495 метров.

Во время Великой Отечественной войны воевал под Москвой и участвовал, вместе с другими альпинистами, в обороне Кавказа. Награжден медалями «За оборону Кавказа» и «За оборону Москвы».

Погиб Евгений Абалаков в марте 1948 года в Москве. Официальная причина: отравление угарным газом от неисправной газовой колонки. Однако эта версия не раз подвергалась критике.

В честь Евгения Абалакова названы пик на Памире, горные вершины на Тянь-Шане, есть Абалаковская щель на Коммунаре, Абалаковский цирк на Такмаке.

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