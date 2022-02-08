Красноярскому «Мемориалу Победы» передали наследие Евгения Абалакова
Сейчас в музее будут изучать поступившие экспонаты, после чего решат организовывать ли отдельную экспозицию.
В настоящее время коллекция передана Музею „Мемориал Победы“, где будет изучена специалистами и подготовлена для презентации красноярцам», — рассказали в мэрии.
Выставка открылась в модернизированной красноярской детской библиотеке имени Павла Бажова – автора поэтичных сказов о богатстве самоцветных Уральских гор.
У парка «Ергаки» появилась интерактивная карта
Дирекция парка «Ергаки» обновила сайт и интерактивную карту заповедника. Теперь туристы смогут не только узнавать информацию о парке, но и читать познавательные статьи о флоре и фауне заповедника.
Человек года - 2021: номинация «Культура. Частные проекты»
Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, культурная жизнь в Красноярске оказалась насыщенной интересными событиями. Выставки, концерты, фотопроекты, конкурсы и книги.