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Подведены итоги второго цикла «Музейного десанта»

Подведены итоги второго цикла «Музейного десанта»
Иллюстрация: fotokonkurs.ru

Благотворительный фонд Владимира Потанина подвел итоги второго цикла конкурса «Музейный десант». В список претендентов на победу вошли 35 специалистов музейной сферы из 24 регионов России.

#НОВОСТИ

Среди победителей — красноярцы. Так, в номинации «Индивидуальная траектория» лидером оказалась Элла Ефремова, которая представляет «Красноярский краевой краеведческий музей».

А среди 4 победителей в номинации «Институциональный опыт» отмечена Анастасия Кистова — она представляет «Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова».

Конкурс помогает повысить профессиональное мастерство и реализовать интересные образовательные проекты.

Результаты показывают, что специалисты музея заинтересованы в том, чтобы совершенствовать методы работы с посетителями и создавать специальные программы для детской и молодежной аудиторий, а также инклюзивные проекты.

Мы убеждаемся, что для специалистов музейной сферы по-прежнему важно обмениваться опытом в рамках традиционных направлений, таких как фондовая работа, экспозиционно-выставочная деятельность и просвещение. Но наряду с востребованностью этих знаний наблюдается запрос на обучение по программам социокультурного проектирования и управления творческими командами», сообщила генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева

Во втором цикле конкурса увеличилось число участников в номинации «Институциональный опыт».

Заявленные организациями проекты рассчитаны не только на обучение локальных специалистов, но и охватывают более широкую профессиональную аудиторию — музейное сообщество региона.

Лидерами по количеству поданных заявок стали Ярославская область, Красноярский край, Республика Татарстан и Иркутская область.

Прием заявок на третий цикл конкурса «Музейный десант» продлится до 30 ноября 2021 года.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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