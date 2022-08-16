В Красноярском крае появятся виртуальные концертные залы

Залы откроются на Таймыре, в Боготольском, Иланском и Уярском районах. Теперь у муниципалитетов региона появилась возможность транслировать концерты мировых звезд.

На создание залов федеральный бюджет выделил 8,7 млн рублей. Деньги получат Таймырский краеведческий музей, Бородинская детская школа искусств, Иланская детская школа искусств, межпоселенческая клубная система Уярского района.

Новые виртуальные концертные залы появятся также в городах Дудинка, Бородино, Иланский и Уяр.

Учреждения за счет федерального бюджета закупят и установят современное мультимедийное, звуковое и видеооборудование, способное транслировать в высоком качестве концертные программы Московской государственной академической филармонии и других концертных организаций России.

Отметим, конкурс на создание виртуальных залов в учреждениях культуры страны проводится ежегодно. Красноярский края подал четыре заявки.

Министр культуры региона Аркадий Зинов отметил, что край получил больше финансовых средств, чем любой другой субъект Федерации.

Виртуальные концертные залы дают возможность по-новому открыть для себя культуру. Национальный проект «Культура» действительно является уникальной возможностью комплексно решать проблемы муниципальных учреждений, делая культуру более доступной для каждого человека в любом уголке нашего края», — отметил он.

Ранее DK.RU сообщал, что Красноярск готовит праздничную программу ко Дню города. Мероприятия пройдут с 26 по 28 августа 2022.

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