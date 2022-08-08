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В Красноярске в День города запустят фейерверк

В Красноярске в День города запустят фейерверк
Иллюстрация: vk.com/krasnoyarskrf

В Красноярске с 26 по 28 августа будут праздновать День города. В этом году мероприятия пройдут сразу на четырех площадках. Об этом сообщается в паблике город Красноярск.

#НОВОСТИ
На правом берегу празднования запланированы на Ярыгинской набережной и бульваре Маяковского, а на левом основные мероприятия пройдут «В центре Мира» и на площадь Мира.
 
Официальная часть программы состоится в пятницу, 26 августа. В этот день перед администрацией города поднимут флаг Красноярска и наградят красноярцев, получивших статус Почетный житель города. В 20:00 красноярцев ждет выступление группы «Яхонт». В субботу, 27 августа, главным событием станет выступление группы «Иванушки International». После концерта, в 22:00, запустят фейерверк. 
 
В воскресенье, 28 августа, с 12:00 и до вечера на Центральной набережной возле «Капитанского клуба» будут проходить концерты, посвященные Году культурного наследия народов России.
Автор: Петр Савельев
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