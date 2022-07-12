В Красноярске определились с датой празднования Дня города

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, пройдут в конце августа. Соответствующий документ подписал глава города Сергей Ерёмин.

Праздновать День города будут с 26 по 28 августа. Состав оргкомитета уже утвержден.

Согласно документу, опубликованному в газете «Городские новости», оргкомитет будет утверждать план подготовки и проведения праздничных мероприятий.

Контроль за исполнения распоряжения возложен на первого замглавы города А.Шувалова.

Отметим, как сообщал DK.RU, в апреле текущего года стало известно о том, что дату празднования для города решили перенести.

По словам сотрудников мэрии, праздник решили отмечать именно в конце августа, так как горожане в это время возвращаются с летнего отдыха, с дачных участков и других мест летней дислокации.

Напомним, в последние два года из-за пандемии коронавируса День города не отмечался массовыми мероприятиями.

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