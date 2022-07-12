В Красноярске определились с датой празднования Дня города
Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, пройдут в конце августа. Соответствующий документ подписал глава города Сергей Ерёмин.
Праздновать День города будут с 26 по 28 августа. Состав оргкомитета уже утвержден.
Согласно документу, опубликованному в газете «Городские новости», оргкомитет будет утверждать план подготовки и проведения праздничных мероприятий.
Контроль за исполнения распоряжения возложен на первого замглавы города А.Шувалова.
Отметим, как сообщал DK.RU, в апреле текущего года стало известно о том, что дату празднования для города решили перенести.
По словам сотрудников мэрии, праздник решили отмечать именно в конце августа, так как горожане в это время возвращаются с летнего отдыха, с дачных участков и других мест летней дислокации.
Напомним, в последние два года из-за пандемии коронавируса День города не отмечался массовыми мероприятиями.
Читайте также:
-
Гольф, бизнес-talk и наследники — как прошел пикник от «Делового квартала»
Впервые команда издания «Деловой квартал» в Красноярске провела летний офлайн в формате семейного бизнес-фестиваля. Рассказываем, как это было.
-
Совмен: человек с золотым сердцем
Новейшая история Красноярска и края тесно переплетена с именем бизнесмена, политика, благотворителя Хазрета Меджидовича Совмена.
-
Ограничений не будет: как в Красноярске проходят школьные последние звонки
Последний звонок звенит для более 5 тыс. красноярских выпускников из 110 школ. Праздничные мероприятия проходят во всех школах города. Линейки проводят, в основном, в первой половине дня.
-
Весна, цветы и кадры: приглашаем на «Фестиваль кадровых решений»!
19 мая в Красноярске вновь состоится масштабный яркий праздник «Фестиваль кадровых решений»! Мероприятие будет интересно кадровикам, юристам, бухгалтерам, специалистам по охране труда и руководителям.
-
Спасение для модниц: жена хоккеиста Семина открывает мультибрендовый магазин в Удачном
Алена Семина, жена звезды НХЛ Александра Семина, открывает мультибрендовый магазин Twenty Eight Concept Store, в котором будут представлены модели интересных дизайнеров из России и Грузии.
-
Красноярский бизнес поддержал юных хоккеистов Сибири
Предприниматели выступили партнерами турнира, который на днях прошел в Красноярске.
-
«У современных людей теряется инстинкт самосохранения, это оборотная сторона цивилизации»
«В компьютерной игре уничтожить любую империю легко — раз, и бомба взорвалась. На этом воспитано новое поколение. Нужна осторожность!». Писатель Арсений Замостьянов — об идеологии в России и мире.