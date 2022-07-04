Совмен: человек с золотым сердцем

Новейшая история Красноярска и края тесно переплетена с именем бизнесмена, политика, благотворителя Хазрета Меджидовича Совмена.

Экономические достижения и благотворительные проекты, вклад в золотодобывающую отрасль и помощь конкретным людям — его имя стало практически нарицательным, когда мы говорим о человеке с большим сердцем, для которого творить добрые дела — жизненное кредо.

Хазрет Меджидович недавно отметил свое 85-летие и решил разделить это событие с красноярцами. Он часто признается, что считает себя сибиряком, а наш город и край — родным домом. И это неудивительно, ведь здесь, на красноярской земле, он создал одно из крупнейших золотодобывающих предприятий — основанная в 1980-е годы в североенисейской тайге золотодобывающая артель «Полюс» стала лидером отрасли. Почетный гражданин Красноярска и Красноярского края Хазрет Совмен всегда щедро помогал тем, кто нуждался в помощи.

Я люблю Красноярск и Красноярский край. Здесь я всегда как дома!» — сказал Хазрет Совмен, приехав в столицу региона на презентацию книги, изданной к его юбилею.

В аэропорту его встречали хлебом и солью, объятиями, аплодисментами, и, конечно же, среди встречающих были воспитанники основанного им детского дома-лицея.

Автор книги «Дорогами Земли» о жизни Хазрета Совмена — Елена Еханина. Работа над текстом заняла более двух лет, автор побывала во многих командировках, следуя дорогами своего героя. Возможно, когда-нибудь по этой книге еще будет снят полноценный фильм, ведь история простого паренька из адыгейского аула Афипсип вдохновляет. Начав трудовой путь простым киномехаником, впоследствии он стал одной из ключевых фигур в отрасли золотодобычи, крупным государственным деятелем и выдающимся благотворителем. Его знают и любят в Сибири и в родной Адыгее.

Автор книги рассказывает, что работа над ее созданием была захватывающей, поскольку жизнь Хазрета Совмена наполнена невероятными событиями. Драматические повороты, испытания, сложные решения, большие дела — все это сформировало человека и гражданина, который является примером и для современного бизнес-сообщества, и для подрастающего поколения.

В судьбе Хазрета Меджидовича на самом деле было немало по-настоящему трудных обстоятельств, которые подталкивали его свернуть с избранного пути, но он остался верен себе и своим принципам. Это пример для нас и наших детей на многие годы вперед, — сказала Елена Еханина.

На презентации мэр Красноярска Сергей Ерёмин вручил Хазрету Меджидовичу от всех красноярцев медаль Андрея Дубенского: от основателя города на Енисее — основателю эталонных традиций благотворительности. Глава города признался, что для него книга «Дорогами Земли» стала настольной.

Это не просто книга — это встреча с душой ее главного героя. Когда читаешь ее, то действительно возникает ощущение, будто Хазрет Меджидович впускает читателя в свою семью, свой дом. Здесь в каждой страничке, каждой строчке ощущается характер героя, искра неугомонного духа первопроходца, волевого руководителя, но самое главное — человека, который считает своим истинным богатством добрые дела и помощь ближнему. Хазрет Совмен на своем примере показал нескольким поколениям, как по-настоящему надо жить.

Отзывы о книге уже поступают из разных уголков страны. Вот некоторые из них: «Книга для всех поколений, любого возраста, любых взглядов на жизнь»; «Все время хотелось читать, идти следом за событиями и фотографиями»; «Эту книгу я поставил не на полку своей домашней библиотеки, а как сувенир над камином в главной комнате дома».

По доброй традиции, бывая в столице края, меценат посетил дом-лицей, который построен и содержится на средства благотворительного фонда имени Хазрета Совмена. Для воспитанников встреча с ним — это всегда большой праздник. Благотворитель окружает детей особой заботой. Уже много лет он дарит тысячи сладких новогодних подарков ученикам начальных классов красноярских школ, а также преподносит сюрпризы маленьким горожанам в День защиты детей. К примеру, в этом году 1 июня для всех красноярских ребят в подарок от Хазрета Совмена прогремел незабываемый фейерверк!

Красноярску и красноярцам посвящается

Мы собрали семь знаковых благотворительных проектов Хазрета Совмена в нашем городе. Однако это далеко не полный перечень добрых дел. Однажды Хазрет Совмен произнес слова, которые можно считать его личным девизом: «Я всю жизнь живу с твердой верой в то, что каждый, кто имеет возможность помочь ближнему, должен это сделать».

Детский дом-лицей

Строительство детского дома-лицея началось в 2001 году, и уже 1 июня 2003 года он распахнул свои двери. Его называют дворцом, потому что Хазрет Совмен построил его для детей, оставшихся без родителей. Это одно из красивейших зданий в Красноярске. Воспитанники называют себя «совменовцами». Хазрет Совмен для них близкий, родной человек и одновременно пример, ролевая модель человека, который всего добился своим трудом, упорством и талантом, щедро делясь при этом с другими.

Детский сад № 121

В 2013 году, когда Красноярск испытывал серьезный дефицит мест в детских садах, Хазрет Совмен построил в микрорайоне Покровский детский сад № 121. Он тоже похож на дворец и кардинально отличается от типовых детсадов. Бассейн, игровые комнаты, спортивный зал, музыкальная и художественная студии — здесь все подчинено развитию детских талантов и способностей. При этом с самого начала Хазрет Совмен подчеркивал, что в этот детский сад должны попадать дети из общей муниципальной очереди.

Возвращение исторического облика часовне Параскевы Пятницы

У каждого города есть свой символ, место, куда в первую очередь везут гостей города. Например, во Владимире это собор Покрова на Нерли, во Владивостоке — маяк Эгершельд или вантовый мост на остров Русский. В Красноярске таким символом является часовня Параскевы Пятницы. Со временем объект культурного наследия утратил свой первоначальный вид. Однако благодаря поддержке Хазрета Совмена часовне был возвращен ее исторический облик.

Строительство храма Рождества Христова

Собор Рождества Христова задумали возвести еще в 1992 году. Однако сделать это тогда не удалось. Быстро возводились торговые центры, но не храмы. И только 6 мая 2005 года был освящен закладной камень и поклонный крест на месте будущего храма Рождества Христова. Теперь это самый большой собор Красноярска, вмещающий до тысячи человек. Строили его всем миром —на пожертвования как частных лиц, так и организаций. Хазрет Совмен, конечно же, не мог остаться в стороне и тоже внес свой весомый вклад в строительство здания церкви.

«МайПарк»

Парк им. 1 Мая на правом берегу — одна из старейших рекреационных территорий Красноярска. Однако долгое время она находилась в запустении. Требовалась серьезная реконструкция. В 2012 году Хазрет Совмен решил принять участие в проекте возрождения зеленой зоны и подарить красноярцам современный благоустроенный парк. Он лично следил за ходом работ, приезжая на площадку.

Создание и развитие парка 400-летия Красноярска

Еще один парк, в создании которого поучаствовал Хазрет Совмен, вырос на месте обширного пустыря. Казалось, что сделать здесь место отдыха невозможно. Однако сегодня это красивый протяженный парк, радующий как жителей Советского района, так и всех горожан.

Создание мемориала, посвященного труженикам тыла

Мемориал был торжественно открыт накануне празднования 70-летия Великой Победы в Ленинском районе. От всех остальных подобных сооружений его отличает то, что в основу идеи его создания заложена дань памяти не только непосредственным участникам военных сражений 1941–1945 годов, но и тем, кто ковал победу в тылу, — женщинам и подросткам. Столь уникальный объект в нашем городе появился благодаря поддержке Хазрета Совмена.

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