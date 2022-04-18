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Весна, цветы и кадры: приглашаем на «Фестиваль кадровых решений»!

Весна, цветы и кадры: приглашаем на «Фестиваль кадровых решений»!
Иллюстрация: ООО «КонсультантПлюс Илан»

19 мая в Красноярске вновь состоится масштабный яркий праздник «Фестиваль кадровых решений»! Мероприятие будет интересно кадровикам, юристам, бухгалтерам, специалистам по охране труда и руководителям.

#НОВОСТИ

Первый фестиваль прошел в Красноярске весной 2014 года. Уже тогда дата проведения была выбрана не случайно, ведь 24 мая в нашей стране празднуется День кадрового работника. Поскольку май – это пора тепла, солнца и цветения, символом фестиваля стал яблоневый цветок. Наши фестивали каждый год именно такие – яркие, теплые, по-настоящему весенние, вдохновляющие наших участниц «расцвести» благодаря дружескому живому общению и, конечно же, эффективному обучению.

Фестиваль кадровых решений группа компаний «Правовая информатика» проводит уже в девятый раз. В рамках фестиваля планируются множество мероприятий: от нескольких курсов повышения квалификации до интернет-квеста. Но отдельно стоит упомянуть торжественное открытие.

Весна, цветы и кадры: приглашаем на «Фестиваль кадровых решений»! 1Открытие фестиваля кадровых решений пройдет 19 мая 2022 года в большом конференц-зале отеля Hilton Garden Inn Krasnoyarsk. На него приезжает Анна Михайловна Устюшенко – одна из ведущих юристов-экспертов по трудовому праву в России (возглавляет различные рейтинги как лучший юрист и ведет лучшие практики в области трудового права по версии «Право.ru-300», ИД «Коммерсантъ» и др.). В рамках открытия фестиваля, она проведет сразу два семинара для гостей: «Решение «кадрового вопроса» в сложных экономических реалиях» и «Внутренний кадровый аудит».

На семинарах будут подробно обсуждаться «больные» вопросы экономии фонда оплаты труда с помощью инструментов трудового законодательства: что можно использовать, а что влечет за собой риски с учетом актуальной практики судов и разъяснений контролирующих органов. Также детально будет обсуждаться с чего начать и как провести кадровый аудит своими силами, каким должен быть его результат и как оптимизировать внутреннюю проверку.

На открытии всех гостей ждут красивые локации и фотозоны, профессиональный фотограф, общение с единомышленниками, самая актуальная полезная информация и праздничное весеннее настроение!

Подробнее о Фестивале вы можете узнать на сайте kadry-fest.ru

 

Автор: Александр Вознесенский
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