Ограничений не будет: как в Красноярске проходят школьные последние звонки

Последний звонок звенит для более 5 тыс. красноярских выпускников из 110 школ. Праздничные мероприятия проходят во всех школах города. Линейки проводят, в основном, в первой половине дня.

Школы сами выбирают, как провести последний звонок. Большинство — за традиционные линейки с танцами, песнями, напутствующими словами от учителей и родителей.

К примеру, в 152-й школе выпускники решили завершить торжественную линейку патриотическим флешмобом — они выстроятся в триколор российского флага.

В 10-й гимназии ребята запустят в небо голубей.

В 84-й школе педагоги подготовили для ребят видеоклип, в котором будут читать рэп собственного сочинения.

Лицей № 9 для праздника выбрал космическую тематику.

С праздником последнего звонка всех выпускников поздравила министр образования края Светлана Маковская.

«Окончание школы — важный рубеж в жизни каждого человека. Вы, дорогие выпускники, стоите на пороге самостоятельной, взрослой жизни. Впереди — ответственная пора, когда предстоит выбрать профессию и определить свою дальнейшую судьбу. Уверена, что каждый из вас сможет реализовать накопленные за годы учебы знания и умения и найдет свою дорогу, которая приведет его к намеченной цели», — сказала она.

В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю DK.RU рассказали, что каких-либо жёстких антиковидных ограничений на празднование последних звонов не вводили:

«Если звонки на улице — то можно проводить их с участием родителей, также можно приглашать аниматоров, развлекательные мероприятия организовывать. Если же праздник проходит в помещении — то проведение массовых развлекательные мероприятий запрещено, но родители могут присутствовать. На входе в школу они должны пройти термометрию».

В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю DK.RU сказали, что сегодня в городе, как и ежегодно в день школьного последнего звонка, будут усиленно работать наряды полиции.

Напомним, что в этом году в Красноярском крае выпускается более 15,4 тысячи человек из 11 классов и более 30 тысяч заканчивают 9 класс.

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