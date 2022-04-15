Спасение для модниц: жена хоккеиста Семина открывает мультибрендовый магазин в Удачном
Алена Семина, жена звезды НХЛ Александра Семина, открывает мультибрендовый магазин Twenty Eight Concept Store, в котором будут представлены модели интересных дизайнеров из России и Грузии.
«Ну что, гардеробы богатых красноярских дам спасены. В название магазина предсказуемо вшит спортивный номер мужа, звезды НХЛ Александра Сёмина. В магию чисел верят не только хоккеисты, но и их жены», — сообщает телеграм-канал «Бал дебютанток».
Среди представлены дизайнеров, будет, например, Juli Too — премиальный бренд одежды, основанный в Москве в 2019 году.
«Алена Семина знает, наверное, что делает: еще до превращения в жену спортивной звезды она моделила и в Москве, и в Европах», — пишет телеграм-канал.
Ранее DK.RU сообщало, что в Красноярске откроется новый ресторан Mike&Molly. Одноименное заведение, работавшее на Партизана Железняка, переехало ближе к «Планете», сменило прописку, а также подход к кухне и обслуживанию.
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