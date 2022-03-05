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Красноярский бизнес поддержал юных хоккеистов Сибири

Красноярский бизнес поддержал юных хоккеистов Сибири
Иллюстрация: ХК "Енисей"

Предприниматели выступили партнерами турнира, который на днях прошел в Красноярске.

#НОВОСТИ
В Красноярске прошел турнир по хоккею с мячом среди детей «Ледовая дружина». Партнерами состязания выступили шесть красноярских компаний.
 
Игры проходили на домашнем стадионе ХК «Енисей», который, вместе с одноименной спортивной школой олимпийского резерва, является организатором соревнования. В турнире принимали участие дети не старше 10 лет.
 
Юных хоккеистов в этом году поддержали «Лизинговая компания «Дельта», компании «Тяжелые Сибирские Машины» и «Сервико», «Торговый дом Енисейпром», экипировочный магазин «Русский спорт», международный бренд спецтехники CASE Construction. Они взяли на себя финансовые вопросы и часть организационных задач.
Детский спорт — самый интересный с точки зрения отдачи, потому, что вложения в детский спорт приводят к улучшению структуры общества. Поэтому мы всегда с вниманием смотрим на такие виды спорта и стараемся поддерживать», — отметил Василий Герман, директор «ЛК «Дельта», которая поддерживает турнир на протяжении всего времени его существования.
Разделяет эту позицию и директор «Тяжелых Сибирских Машин» Алексей Еремин:
Наша компания поддерживает профессиональные клубы по хоккею с мячом в СФО, а детский хоккей — начальный этап на пути к большому спорту, ведь участие в турнирах закладывает базу для будущего, развивает задор, запал. Мы поддерживаем детский спорт, потому что дети — наше будущее», — сказал он.
Турнир «Ледовая дружина» проводится в Красноярске с 2017 года. Начинался он как состязание уровня города. Но уже в 2021-м на него приехали юные хокеисты из других сибирских регионов. В этот раз он собрал 13 команд из Иркутска, Кемерово, Красноярска, Новосибирска, Сосновоборска и Усть — Абакан.
 
Победителем стал красноярский «Енисей», обыгравший в финале со счетом 7:2 иркутскую «Сибскану-13».
 
Наш турнир закончился. Мы благодарим наших друзей, партнеров команд и турнира, за то, что подарили ребятам незабываемый праздник», — сказал и.о. директора спортивной школы олимпийского резерва по хоккею с мячом «Енисей» Вячеслав Муртазин.
 
Автор: Петр Савельев
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