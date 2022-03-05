Красноярский бизнес поддержал юных хоккеистов Сибири

Предприниматели выступили партнерами турнира, который на днях прошел в Красноярске.

В Красноярске прошел турнир по хоккею с мячом среди детей «Ледовая дружина». Партнерами состязания выступили шесть красноярских компаний.

Игры проходили на домашнем стадионе ХК «Енисей», который, вместе с одноименной спортивной школой олимпийского резерва, является организатором соревнования. В турнире принимали участие дети не старше 10 лет.

Юных хоккеистов в этом году поддержали «Лизинговая компания «Дельта», компании «Тяжелые Сибирские Машины» и «Сервико», «Торговый дом Енисейпром», экипировочный магазин «Русский спорт», международный бренд спецтехники CASE Construction. Они взяли на себя финансовые вопросы и часть организационных задач.

Детский спорт — самый интересный с точки зрения отдачи, потому, что вложения в детский спорт приводят к улучшению структуры общества. Поэтому мы всегда с вниманием смотрим на такие виды спорта и стараемся поддерживать», — отметил Василий Герман, директор «ЛК «Дельта», которая поддерживает турнир на протяжении всего времени его существования.

Разделяет эту позицию и директор «Тяжелых Сибирских Машин» Алексей Еремин:

Наша компания поддерживает профессиональные клубы по хоккею с мячом в СФО, а детский хоккей — начальный этап на пути к большому спорту, ведь участие в турнирах закладывает базу для будущего, развивает задор, запал. Мы поддерживаем детский спорт, потому что дети — наше будущее», — сказал он.

Турнир «Ледовая дружина» проводится в Красноярске с 2017 года. Начинался он как состязание уровня города. Но уже в 2021-м на него приехали юные хокеисты из других сибирских регионов. В этот раз он собрал 13 команд из Иркутска, Кемерово, Красноярска, Новосибирска, Сосновоборска и Усть — Абакан.

Победителем стал красноярский «Енисей», обыгравший в финале со счетом 7:2 иркутскую «Сибскану-13».