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Красноярским брендам одежды помогут выйти на международный рынок

Красноярским брендам одежды помогут выйти на международный рынок
Иллюстрация: Сибирский институт развития креативных индустрий

Продукцию местных дизайнеров и модельеров оценят эксперты Fashion Hub Russia и дадут индивидуальные рекомендации.

#НОВОСТИ
18 сентября в Москве состоится аудит региональных брендов одежды, обуви и аксессуаров, по итогам которого участники получат экспертное заключение и индивидуальные рекомендации по выходу на российский и международный рынки, сообщили в Сибирском институте развития креативных индустрий, который будет принимать заявки от модельеров и дизайнеров Красноярского края.
 
Подать заявку нужно до 11 сентября 2022 включительно. Сделать это можно здесь. Количество мест ограниченно. При отборе будут учитываться подача заявки в числе первых, наличие собственного производства, авторский дизайн и линейка от 20 готовых к продаже изделий, презентационные материалы бренда (лукбуки, каталоги). Результаты объявят 14 сентября.
 
В Москву образцы доставят транспортной компанией. Расходы возьмет на себя Сибирский институт развития креативных индустрий. Он же оплатит 80% аудита.
 
Проводить оценку будут российские и международные эксперты ресурсного центра Fashion Hub Russia во главе с Георгием Ростовщиковым.
 
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Автор: Петр Савельев
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