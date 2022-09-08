Красноярским брендам одежды помогут выйти на международный рынок

Продукцию местных дизайнеров и модельеров оценят эксперты Fashion Hub Russia и дадут индивидуальные рекомендации.

18 сентября в Москве состоится аудит региональных брендов одежды, обуви и аксессуаров, по итогам которого участники получат экспертное заключение и индивидуальные рекомендации по выходу на российский и международный рынки, сообщили в Сибирском институте развития креативных индустрий, который будет принимать заявки от модельеров и дизайнеров Красноярского края.

Подать заявку нужно до 11 сентября 2022 включительно. Сделать это можно здесь . Количество мест ограниченно. При отборе будут учитываться подача заявки в числе первых, наличие собственного производства, авторский дизайн и линейка от 20 готовых к продаже изделий, презентационные материалы бренда (лукбуки, каталоги). Результаты объявят 14 сентября.

В Москву образцы доставят транспортной компанией. Расходы возьмет на себя Сибирский институт развития креативных индустрий. Он же оплатит 80% аудита.

Проводить оценку будут российские и международные эксперты ресурсного центра Fashion Hub Russia во главе с Георгием Ростовщиковым.

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