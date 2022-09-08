Красноярским брендам одежды помогут выйти на международный рынок
Продукцию местных дизайнеров и модельеров оценят эксперты Fashion Hub Russia и дадут индивидуальные рекомендации.
В Красноярском крае в рамках исследования Yenisey. 100 Most Creative Russians выявят самых креативных лидеров различных индустрий.
На экраны выходит фильм красноярской киноиндустрии «Начать сначала»
«Начать сначала» — это фильм о регби и жизненных ценностях. После ряда неудач тренер сборной по регби вернется в родной провинциальный городок. Эта поездка поможет ему вернуть смысл жизни.
Предприятия сферы искусственного интеллекта могут получить 8 млн рублей на развитие
Получить финансовую поддержку смогут малые предприятия, которые находятся на начальной стадии развития и стремятся разработать и освоить производство новых решений в области искусственного интеллекта.