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На экраны выходит фильм красноярской киноиндустрии «Начать сначала»

На экраны выходит фильм красноярской киноиндустрии «Начать сначала»
Иллюстрация: НКК | Красноярский край

«Начать сначала» — это фильм о регби и жизненных ценностях. После ряда неудач тренер сборной по регби вернется в родной провинциальный городок. Эта поездка поможет ему вернуть смысл жизни.

#НОВОСТИ

Картину начали снимать 2 года назад, уже завтра, 8 сентября, красноярцы смогут увидеть ее на больших экранах. В фильме снялись как известные московские актеры, так и красноярцы, сообщает ТГ НКК. 

Главные роли сыграют Владимир Сычёв, Алексей Шевченков, Владимир Стеклов, Ольга Хохлова и Екатерина Климова. Также в съемках участвует красноярец, бывший игрок «Красного Яра» Сергей Баженов.

Актеры рассказали, что для съемок в картине им даже пришлось учиться играть в регби.

Деньги на съемки картины искали у друзей — другого финансирования не было, рассказал продюсер фильма Евгений Черных.

Он также отметил, что в главном кинотеатре страны уже прошла премьера фильма, по его словам, картина вызвала ажиотаж.

В главном кинотеатре страны прошла премьера, зал вмещает 1509 мест! Было более 1600! Многие даже стояли», — рассказал Евгений Черных.

Напомним, картину «Начать сначала» снимала красноярская кинокомпания «Мечта». Режиссером фильма выступила Ирина Гобозашвили.

Ранее DK.RU сообщал, что известный житель Красноярского края, американец Джастас Уолкеер, снялся в документальном фильме, в котором рассказывает о своей ферме и жизни в с. Такучет Богучанского района.

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Автор: Юлия Тарабан
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