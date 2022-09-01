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Американокрасноярец Джастас Уолкер стал героем документального сериала

Американокрасноярец Джастас Уолкер стал героем документального сериала
Иллюстрация: скриншот с видео на youtube.com/c/kionru

В свое время Уолкер переехал из США в Богучанский район Красноярского края. Он запомнился местным жителям как «Веселый молочник». Сериал рассказывает о его жизни здесь.

#НОВОСТИ
Студия «СТАЯ.ДОК» сняла документальный сериал о фермере Джастасе Уолкере, который жил и работал в с. Такучет Богучанского района Красноярского края.
 
Напомним, что Джастас Уолкер приехал в Россию вместе с родителями в возрасте 11 лет. С 1994 они жили в деревне Осиновый Мыс (Богучанский район). В 2000 родители уехали обратно в Америку, а Джастас остался в Красноярском крае. Фермерством он занялся в 2009. В 2014 он попал в объектив федерального телеканала и стал героем интернет-мема. За свой смех он получил прозвище «Веселый молочник».
 
Как говорят авторы сериала, их заинтересовала удивительная жизнь Уолкера, в которой личные драмы переплетаются с трудностями адаптации в другой стране, а личные победы — с достижениями в фермерстве. Все это и стало основой сериала, который получил название «Земля больших возможностей».
Проект начался 8 лет назад. В рамках учебы я случайно узнал про Джастаса и его невероятную историю. За несколько дней первой экспедиции мы подружились, и я понял, что здесь есть потенциал для большого кино», — рассказал Андрей Ананин, режиссер сериала.
Сам Джастас Уолкер признается, что не сразу привык к постоянному наблюдению за его жизнью, но потом свыкся.
Бывало, я мог сказать что-то лишнее, но случайность — это часть жизни, поэтому фильм удался. Думаю, что в России есть негативные стереотипы о жизни фермера, чья рутина состоит только из грязи и тяжелого труда. Есть и другие, светлые стороны — наш фильм их показывает», — говорит он.
Показывать «Землю больших возможностей» будут на площадке онлайн-кинотеатра KION. Премьера назначена на 6 сентября 2022, а пока можно посмотреть его трейлер.
 
До сих пор существует некоторое предубеждение относительно документального кино: многие считают, что неигровые фильмы уступают игровым по уровню эмоционального накала и степени непредсказуемости сюжета. Но этот проект доказывает, что невыдуманные истории реальных людей, экранизированные молодыми амбициозными документалистами, могут с достоинством конкурировать за зрительское внимание, вызывать мощный эмоциональный отклик и иметь такое же интересное драматургическое наполнение, как художественные кинокартины», — говорит Игорь Мишин, генеральный директор «МТС-Медиа» (управляет кинотеатром KION) и по совместительству генеральный продюсер сериала.
Добавим, что в 2016 Джастас Уолкер из-за проблем со здоровьем переехал жить в Алтайский край.
 
 
Автор: Петр Савельев
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