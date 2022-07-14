Запечатлели наследников — новый фотопроект Татьяны Вишневской

На семейном бизнес-фестивале «Пикник.Наследники» состоялась премьера одноименного фотопроекта. Его автором вновь стала фотохудожник Татьяна Вишневская.

Творческий тандем издания «Деловой квартал» и фотохудожника Татьяны Вишневской длится уже несколько лет. За это время были представлены «Четыре стихии бизнеса», «Французское кино», «Космогония», «Театр. Dream».

Каждый фотопроект Татьяны имеет вау-эффект. Она видит людей особой, практически магической оптикой. Волшебство случилось и на этот раз, хотя, казалось бы, в таком традиционном жанре как «семейный портрет» сложно добиться откровений. Но у Татьяны это получилось», — говорит Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске.

Партнером фотопроекта «Наследники» выступило рекламное производство «Решение». Компания также изготовила фотолокацию для семейного бизнес-фестиваля «Пикник. Наследники», которая стала точкой притяжения для всех гостей события.

Организаторы фотопроекта благодарят драфт-кафе «Кембридж», «Английский клуб», кинотеатр «Море Синема», шоу-рум «Арбан», креативное пространство YUSHIN BROTHERS.

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