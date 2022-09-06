Предприятия сферы искусственного интеллекта могут получить 8 млн рублей на развитие

Получить финансовую поддержку смогут малые предприятия, которые находятся на начальной стадии развития и стремятся разработать и освоить производство новых решений в области искусственного интеллекта.

Для этого нужно принять участие в конкурсе «Старт-Искусственный интеллект-2» (очередь V).

Поддержат только те технологические решения, которые позволят имитировать когнитивные функции человека, а также получать результаты, которые сопоставимы с результатами интеллектуальной деятельности человека.

Отбор проектов пройдет по следующим направлениям:

компьютерное зрение;

обработка естественного языка;

распознавание и синтез речи;

интеллектуальные системы поддержки принятия решений;

перспективные методы искусственного интеллекта.

Проект участников должен быть направлен на обеспечение проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР), результаты которых позволят перейти к коммерциализации создаваемой инновационной продукции», — рассказали в правительстве края.

Победители конкурса смогут получить до 8 млн рублей.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 10.00 (мск) 3 октября 2022.

Подробные условия и порядок участия в конкурсе доступны на сайте.

Ранее DK.RU сообщал, что красноярские предприниматели с 14 лет смогут получить полмиллиона рублей на открытие своего дела. Претендовать на грант смогут те, кто подходит по возрасту — а это 14...25 лет, — а также те, кто прошел специально бесплатное обучение.

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