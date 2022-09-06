Предприятия сферы искусственного интеллекта могут получить 8 млн рублей на развитие
Получить финансовую поддержку смогут малые предприятия, которые находятся на начальной стадии развития и стремятся разработать и освоить производство новых решений в области искусственного интеллекта.
Для этого нужно принять участие в конкурсе «Старт-Искусственный интеллект-2» (очередь V).
Поддержат только те технологические решения, которые позволят имитировать когнитивные функции человека, а также получать результаты, которые сопоставимы с результатами интеллектуальной деятельности человека.
Отбор проектов пройдет по следующим направлениям:
- компьютерное зрение;
- обработка естественного языка;
- распознавание и синтез речи;
- интеллектуальные системы поддержки принятия решений;
- перспективные методы искусственного интеллекта.
Проект участников должен быть направлен на обеспечение проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР), результаты которых позволят перейти к коммерциализации создаваемой инновационной продукции», — рассказали в правительстве края.
Победители конкурса смогут получить до 8 млн рублей.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 10.00 (мск) 3 октября 2022.
Подробные условия и порядок участия в конкурсе доступны на сайте.
Ранее DK.RU сообщал, что красноярские предприниматели с 14 лет смогут получить полмиллиона рублей на открытие своего дела. Претендовать на грант смогут те, кто подходит по возрасту — а это 14...25 лет, — а также те, кто прошел специально бесплатное обучение.
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