Красноярские предприниматели с 14 лет могут получить 500 тысяч рублей на свое дело

Красноярские предприниматели от 14 до 25 лет впервые могут выиграть гранты на создание или развитие своего дела. Об этом сообщили в правительстве края.

Можно получить до 500 тысяч рублей, а если бизнес в Арктической зоне — до 1 миллиона рублей.

Предприниматели должны соответствовать по возрасту, а также пройти специальное бесплатное обучение основам предпринимательской деятельности, которое проводит центр «Мой бизнес».

Кроме того, грант можно получить, если предприниматель софинансирует проект минимум на 25%.

Деньги гранта можно потратить на аренду помещения, приобретение оборудования, к инженерным сетям, оплату первых взносов по договорам лизинга, продвижение в СМИ и социальных сетях и т.д.

При этом на грант не могут претендовать самозанятые граждане, рассказала Татьяна Бочарова, руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Но если налог на профессиональный доход, так называемый налог для самозанятых, использует индивидуальный предприниматель, то он может участвовать в нашем конкурсе. Все претенденты на грант должны быть в Едином реестре субъектов МСП, который ведёт налоговая», — отметила она.

Записаться на обучение в центр «Мой бизнес» можно до 2 сентября. Ближайший курс пройдёт в онлайн-формате с 6 по 8 сентября.

Чтобы получить грант, предприниматели должны отправить заявку до 30 сентября 2022 в агентство развития малого и среднего предпринимательства края с помощью почты или привезти документы лично.

Также можно направить электронный пакет документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, на электронную почту: priem@krasmsp.ru.

Ранее DK.RU сообщал, что начинающие и опытные разработчики игр, дизайнеры и программисты могут поучаствовать в бесплатном всероссийском конкурсе «Начни игру» и получить федеральный грант на продвижение.

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