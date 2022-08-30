В Красноярском крае появились новые центры «Мой бизнес»

Несколько офисов центра «Мой бизнес» открылись в Нижнеингашском, Краснотуранском и Рыбинском районах. Представительства расположены в зданиях районных администраций.

Самозанятые и те, кто планирует начать свое дело, смогут быстро, просто, в одном месте получить более 200 субсидируемых услуг и мер поддержки.

Как рассказал руководитель региональной сети центров «Мой бизнес» Александр Граматунов, сегодня будущим предпринимателям как никогда нужны льготные услуги и меры поддержки.

«Мы неукоснительно следуем выбранной стратегии — охватить центрами как можно больше территорий края. В районах края особенно популярны услуги микрофинансирования, тем более что сейчас у нас действуют особые льготные условия — срок займа доходит до трех лет, процентные ставки — от 4 до 8% годовых», — заявил он.

Отметим, передать пакет документов, оформить заявку на ту или иную услугу, получить консультацию можно в любом из 24 офисов центра «Мой бизнес».

Напомним, в центре можно получить услуги и меры поддержки в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда».

Ранее DK.RU сообщал, что Агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края проводит серию встреч с предпринимателями и самозанятыми региона, чтобы рассказать о мерах поддержки бизнеса, действующих на местном и федеральном уровне.

Всего специалисты центра «Мой бизнес» планируют посетить 32 города.

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