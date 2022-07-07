В Красноярском крае заработал сайт поставщиков «Сделано в крае»

На портале будет формироваться единая база производимой продукции и услуг малых и средних предприятий, а также самозанятых региона, сообщили в правительстве региона.

Проект поможет компаниям восстановить нарушенные логистические и производственные цепочки, а также автоматизировать сделки между заказчиками и поставщиками

Кроме того, новый портал будет полезен для развития кооперации между малыми и средними компаниями и поможет в поиске новых рынков сбыта продукции.

Проект также позволяет организациям, осуществляющим закупки, получать информацию о субъектах предпринимательства.

В правительстве Красноярского края отметили, что на территории региона сосредоточены самые разные виды предпринимательской деятельности, поэтому задача нового проекта — «познакомить» бизнес края друг с другом.

«Несколько раз на наших встречах с предпринимателями были случаи, когда одна компания рассказывала о своей продукции, а другая тут же делилась, что они покупают аналог в Китае, а оказывается, могли бы у „соседей“ и это было бы экономически выгоднее», — рассказала руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства края Татьяна Бочарова.

Отметим, зарегистрироваться на портале и внести данные о своей компании в единую базу бесплатно может любой предприниматель, который работает в Красноярском крае. Для этого сначала нужно зарегистрироваться на сайте центра «Мой бизнес», а если регистрация уже есть, то просто авторизоваться

Воспользоваться данной базой могут компании со всей страны.

Ранее DK.RU сообщал, что предприниматели Красноярского края могут получить поддержку на продвижение услуг в соцсети «Вконтакте». Деньги можно потратить на рекламный бюджет.

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