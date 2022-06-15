Красноярские предприниматели решили разбить кофейную плантацию в Южной Америке

Сейчас нужно договориться с местным населением, которое должно одобрить идею красноярцев.

Красноярская Tres Сafeteros решила обзавестись собственной плантацией в Венесуэле, чтобы возить оттуда кофе в город. Об этом в телеграме сообщил один из основателей компании Павел Стабров.

Он прилетел в Каракас вчера вечером. Оттуда он отправится в Баркисимето, где живет хозяин участка, на котором красноярцы и собираются обустроить кофейную ферму.

Программа на ближайшую неделю: посетить Институт земли, институт кофе в Ларе [штат в Венесуэле], доехать до участка и пару дней исследовать его вместе с управляющим, дать званый ужин (борщ на 100 персон) в ближайшей к будущей финке [тип фермы] деревне Ла Тринидад, ибо начальная бумага к пользованию землей — это разрешение сельсовета с подписью четырех, граничащих с нами, соседей», — рассказал Стабров.

О том, когда планируется сделка и во сколько обойдется Tres Сafeteros ее задумка, Стабров не говорит. Однако dk.ru он уточнил, что с реализацией идеи «все непросто» и могут быть незапланированные случайности.

Компания Tres Сafeteros появилась на красноярском рынке осенью 2020 года. Ее основной продукт: коммерческий колумбийский кофе, который она поставляет в Красноярск напрямую.

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