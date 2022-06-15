Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 11.06
57,77
60,96
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярские предприниматели решили разбить кофейную плантацию в Южной Америке

Участок, на котором хотят разбить плантацию
Участок, на котором хотят разбить плантацию. Иллюстрация: t.me/tres_cafeteros

Сейчас нужно договориться с местным населением, которое должно одобрить идею красноярцев.

#НОВОСТИ
Красноярская Tres Сafeteros решила обзавестись собственной плантацией в Венесуэле, чтобы возить оттуда кофе в город. Об этом в телеграме сообщил один из основателей компании Павел Стабров.
 
Он прилетел в Каракас вчера вечером. Оттуда он отправится в Баркисимето, где живет хозяин участка, на котором красноярцы и собираются обустроить кофейную ферму.
Программа на ближайшую неделю: посетить Институт земли, институт кофе в Ларе [штат в Венесуэле], доехать до участка и пару дней исследовать его вместе с управляющим, дать званый ужин (борщ на 100 персон) в ближайшей к будущей финке [тип фермы] деревне Ла Тринидад, ибо начальная бумага к пользованию землей — это разрешение сельсовета с подписью четырех, граничащих с нами, соседей», — рассказал Стабров.
О том, когда планируется сделка и во сколько обойдется Tres Сafeteros ее задумка, Стабров не говорит. Однако dk.ru он уточнил, что с реализацией идеи «все непросто» и могут быть незапланированные случайности.
 
Компания Tres Сafeteros появилась на красноярском рынке осенью 2020 года. Ее основной продукт: коммерческий колумбийский кофе, который она поставляет в Красноярск напрямую.
 
Читайте также:
«Объединим бренды»: пекарня Vivo & Jolly начала сотрудничество с Tres Cafeteros

Компания Tres Cafeteros начала поставки колумбийского кофе в сеть красноярских пекарен. Напиток можно не только попробовать, но и купить кофе в зернах.

Silverspoon group откроет в Красноярске вторые «Вареники»

Компания начинает осваивать Железнодорожный район города. До этого она активно открывалась по соседству — в Октябрьском.

Красноярские рестораторы накормят Москву… и не только

Рестораторы Красноярска рассказали «ДК» о планах открытия новых заведений. Многие из них нацелены на выход далеко за пределы родного региона.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Аэрофлот» запустил очередную распродажу билетов из Красноярска«Аэрофлот» запустил очередную распродажу билетов из Красноярска
  • Красноярск ожидает теплая и дождливая неделяКрасноярск ожидает теплая и дождливая неделя
  • Красноярцам представят Всесибирский фестиваль национальных культурКрасноярцам представят Всесибирский фестиваль национальных культур
  • Программа «В центре Мира» на 12 июняПрограмма «В центре Мира» на 12 июня
  • Праздничная программа Дома дружбы народов на 12 июняПраздничная программа Дома дружбы народов на 12 июня
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.