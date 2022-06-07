Silverspoon group откроет в Красноярске вторые «Вареники»
Компания продолжает осваивать Октябрьский район города. До этого она открыла здесь кофейню и две чайханы.
Нам нравится осваивать территорию массово. Мы продолжаем опыт Взлетки, где в одном месте [ТРЦ „Планета“] расположились сразу три наших заведения. Жителям Октябрьского района наши проекты нравятся — меню хвалят, доставку заказывают — так зачем останавливаться», — говорит Грималюк.
В интерьере „Вареников“ нам очень хотелось сломать клише образа „корчмы“ — избушки с вязанками лука, глиняными крынками и прочими петухами на заборе. Наше заведение — это уютное место, где встречаются современные технологии и декор ручной работы. С одной стороны — старославянские узорчатые паттерны, обожженная глина и лен, с другой — технологичный дизайн, простая, но изящная мебель, почти футуристичные светильники», — рассказывает Грималюк.
Участок под строительство ресторана на торги решила выставить администрация Красноярска. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания края Илья Зайцев.
Красноярские рестораторы накормят Москву… и не только
Рестораторы Красноярска рассказали «ДК» о планах открытия новых заведений. Многие из них нацелены на выход далеко за пределы родного региона.
Tunguska привезет в Красноярск шефов легендарных ресторанов России
Заведение запускает новый проект, в рамках которого хочет познакомить красноярцев с кухнями лучших ресторанов страны.
«Смена интерьера»: в центре Красноярска закрыли фудкорт Poel&Popil
Заведение закрыли на ремонт. Фудкорт вернется к посетителям 15 июля после реконструкции. Об этом DK.RU рассказали представители заведения. Poel&Popil открылось в Красноярске около года назад.
Обновленный FRESCO в Красноярске открывается завтра
Первые дни ресторан будет работать в формате вечерних ужинов с ограниченным меню. Позже появятся и завтраки.