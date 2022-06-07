Silverspoon group откроет в Красноярске вторые «Вареники»

Компания продолжает осваивать Октябрьский район города. До этого она открыла здесь кофейню и две чайханы.

В Красноярске откроется еще одна корчма «Вареники». Об этом DK.RU рассказала основательница компании Silverspoon group, которая и реализует проект, Ольга Грималюк.

Заведение будет работать в ТЦ «Апельсин», что на ул. Красной Армии, 109. Это будет четвертое заведение группы в Октябрьском районе: ранее в «Торговом квартале на Свободном» открылась кофейня Sugar Mama, а еще раньше — чайхана «Гранат» на Вильского, 18ж/1 и Годенко, 6.

Нам нравится осваивать территорию массово. Мы продолжаем опыт Взлетки, где в одном месте [ТРЦ „Планета“] расположились сразу три наших заведения. Жителям Октябрьского района наши проекты нравятся — меню хвалят, доставку заказывают — так зачем останавливаться», — говорит Грималюк.

Кухню в новых «Варениках» обещают славянскую. Но с нюансами. Например, драники с тартаром из малосольной кеты. Но центральным блюдом, как можно понять из названия, будут вареники с различными начинками. Причем местами самыми неожиданными — например, с халвой. Всего в меню более 70 позиций. Меню для детей тоже предусмотрено

В интерьере „Вареников“ нам очень хотелось сломать клише образа „корчмы“ — избушки с вязанками лука, глиняными крынками и прочими петухами на заборе. Наше заведение — это уютное место, где встречаются современные технологии и декор ручной работы. С одной стороны — старославянские узорчатые паттерны, обожженная глина и лен, с другой — технологичный дизайн, простая, но изящная мебель, почти футуристичные светильники», — рассказывает Грималюк.

Площадь нового заведения порядка 350 кв. м. Рассчитано оно на 115 гостей. Средний чек — около 700 рублей.

Объемы инвестиций в проект Ольга Грималюк не раскрывает, но отмечает, что в нынешних условиях потребовалось куда больше вложений, чем планировалось изначально.

Конкретная дата открытия тоже пока неизвестна — ориентировочно это произойдет в конце июня этого года.

В целом это будет седьмое заведение Silverspoon group в Красноярске.

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