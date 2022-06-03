Красноярские рестораторы накормят Москву… и не только

— Основной приоритет сегодня — не столько преумножить, сколько сохранить текущие проекты ресторанного холдинга. Однако планы по развитию также есть. Долго думали, замораживать их или нет — в итоге приняли решение двигаться дальше. Речь о расширении сети кондиторий и запуске этого проекта в Москве. Сейчас строим в столице производство; как только эта работа выйдет на финишную прямую, откроем там первое заведение — рассчитываем, что это произойдет до конца этого года. Далее планируем развивать в Москве сеть кондиторий.

Александр Митраков, основатель 075 group:

Расширить присутствие в Сибири

— Основная и, пожалуй, единственная сложность — запуск нового проекта стал сильно дороже. Импортное оборудование хорошо прибавило в цене, в среднем на 50 %. При этом даже на фоне снижения курсов валют поставщики не спешат менять ценники на докризисные. Цены и логистика изменились не только по оборудованию, но и по мебели, посуде, стеклу — купить и привезти все это сложнее, чем раньше. Поэтому взяли небольшую паузу по открытию заведения в Москве. Как только поймем новый расклад возможностей и вариантов, обязательно к нему вернемся. Сохраняем планы по расширению присутствия группы как в Красноярске, так и в Новосибирске.