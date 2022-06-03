Красноярские рестораторы накормят Москву… и не только
Рестораторы Красноярска рассказали «ДК» о планах открытия новых заведений. Многие из них нацелены на выход далеко за пределы родного региона.
Запускать новые проекты на ресторанном рынке стало сложнее. Импортное оборудование подорожало кратно, а просчитать срок возврата инвестиций можно только приблизительно.
Анатолий Ващенко, директор ресторанного холдинга Bellini:
Построить сеть в Москве
— Основной приоритет сегодня — не столько преумножить, сколько сохранить текущие проекты ресторанного холдинга. Однако планы по развитию также есть. Долго думали, замораживать их или нет — в итоге приняли решение двигаться дальше. Речь о расширении сети кондиторий и запуске этого проекта в Москве. Сейчас строим в столице производство; как только эта работа выйдет на финишную прямую, откроем там первое заведение — рассчитываем, что это произойдет до конца этого года. Далее планируем развивать в Москве сеть кондиторий.
Александр Митраков, основатель 075 group:
Расширить присутствие в Сибири
— Основная и, пожалуй, единственная сложность — запуск нового проекта стал сильно дороже. Импортное оборудование хорошо прибавило в цене, в среднем на 50 %. При этом даже на фоне снижения курсов валют поставщики не спешат менять ценники на докризисные. Цены и логистика изменились не только по оборудованию, но и по мебели, посуде, стеклу — купить и привезти все это сложнее, чем раньше. Поэтому взяли небольшую паузу по открытию заведения в Москве. Как только поймем новый расклад возможностей и вариантов, обязательно к нему вернемся. Сохраняем планы по расширению присутствия группы как в Красноярске, так и в Новосибирске.
Дмитрий Журкин, соучредитель ресторанной группы Berrywood family:
Тиражировать новые концепции
— В стратегии ресторанной группы на 2022 год было несколько новых проектов. Один из них — премиальный ресторан в сегменте fine dining. Сейчас он на паузе. Есть неопределенность, связанная с техническим оборудованием, плюс нужно заново пересчитывать бюджет и сроки возврата инвестиций. С арендодателем помещения договорились, что замораживаем проект на полгода, а после вернемся к нему и будем смотреть по ситуации. Планируем тиражировать кондитерскую-пекарню «Варвара+Jerome» и открыть в городе три-четыре подобные точки. На данном этапе ищем помещение для корнеров, непосредственно же запуск новой точки продаж продукции кондитерской-пекарни не столь капиталоемкая и долгая по времени задача — полтора-два месяца. Планировали на 2023 год открытие еще одного ресторана грузинской кухни «Дзе». Однако получили очень хорошее предложение по аренде и, если договоримся по условиям, запустим второй «Дзе» в конце 2022 года.
Екатерина Березина, директор Seabass Group:
Развить франшизу по России и СНГ
— Основной фокус внимания сейчас на развитие франшизы, в первую очередь морского фастфуда Dog Osminog. Для этого проекта новая реальность обернулась как понятным минусами — в первую очередь значительно утяжелилась капиталоемкость проекта, так и плюсами. Интерес к проекту со стороны потенциальных франчайзи за последние три месяца заметно вырос, особенно на фоне новостей об уходе McDonald’s и KFC. Каждую неделю принимаем в Красноярске потенциальных партнеров, знакомим их с работой заведения, обсуждаем условия. Ведем переговоры по продаже мастер-франшизы Dog Osminog на Казахстан. Активно работаем над открытием флагманской точки Dog Osminog в Москве, что в том числе поможет развивать франшизу.
Максим Орешин, директор ресторанного холдинга Riesling Group:
Запустить второй банкетный зал
— Предметно об открытии новых заведений пока не думаем — ждем стабилизации рынка. Однако последние три месяца ведем работу, которую можно назвать смежной: дорабатываем существующие концепции и привносим в них что-то новое. Ключевая цель — расширить аудиторию проектов. К примеру, в ресторане Boho-chic запустили ночной формат — своего рода микс ресторана и ночного клуба, эта ниша в городе не занята. Кроме этого, в планах усилить позиции холдинга на рынке банкетных залов. В прошлом году открыли большой банкетный зал «Онегин», проект востребован, поэтому делаем следующий шаг. В 2022-м рассчитываем запустить еще один банкетный зал, но с отличной от «Онегина» концепцией и интерьером.