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Предпринимателей Красноярска зовут на бесплатное обучение

Предпринимателей Красноярска зовут на бесплатное обучение
Автор фото: Mikael Blomkvist. Иллюстрация: pexels.com

Проходить оно будет в режиме мастер-классов в течение трех дней.

#НОВОСТИ
Центр «Мой бизнес» проведет бесплатные мастер-классы для красноярских предпринимателей.
 
Первый из них состоится сегодня с 14:00 до 16:30 в центре «Мой бизнес» на ул. Матросова, 2а. Его тема: «Актуальность проведения конкурентного и клиентского анализа в условиях неопределённости». Спикеры: руководитель проекта по работе с регионами Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России Марина Бадараева и куратор проектных команд программы «Лидеры производительности», организационный консультант коуч команд и руководителей Наталья Константинова. Подробнее здесь. Тут же можно зарегистрироваться как участник.
 
Второй мастер-класс назначен на 8 июня. Предприниматели смогут напрямую задать вопросы торговому представителю России в Азербайджанской Республике Руслану Мирсаяпову. Очная встреча пройдет в «Моем бизнесе» на ул. Белинского, 5. Но можно будет подключиться и онлайн. Для участия необходимо пройти регистрацию. Сделать это можно здесь.
 
Третий мастер-класс рассчитан на тех, кого интересует тема самозанятости. Он пройдет 8 и 9 июня на Матросова, 2. Вести его будет создатель и руководитель Центра бизнес-обучения Make Sense, глава комитета по маркетингу и PR в ICF России Светлана Мишина. 
 
В программе мастер-класса:
  • Налоги: платить или не платить, что выгоднее;
  • Как включить бизнес-мышление;
  • Как ставить цели развития своего дела, чтобы достигать их.;
  • Как продавать на старте без вложений в рекламу;
  • Как разделить свои деньги и деньги бизнеса, чтобы не разориться;
  • Как самозанятому распределять свое время, чтобы не выгорать и успевать главное.
Записаться на мастер-класс можно по телефону 8-800-234-0-124 или по электронной почте vopros@mb24.ru.
 
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Автор: Петр Савельев
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