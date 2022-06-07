Предпринимателей Красноярска зовут на бесплатное обучение

Проходить оно будет в режиме мастер-классов в течение трех дней.

Центр «Мой бизнес» проведет бесплатные мастер-классы для красноярских предпринимателей.

Первый из них состоится сегодня с 14:00 до 16:30 в центре «Мой бизнес» на ул. Матросова, 2а. Его тема: «Актуальность проведения конкурентного и клиентского анализа в условиях неопределённости». Спикеры: руководитель проекта по работе с регионами Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России Марина Бадараева и куратор проектных команд программы «Лидеры производительности», организационный консультант коуч команд и руководителей Наталья Константинова. Подробнее здесь. Тут же можно зарегистрироваться как участник.

Второй мастер-класс назначен на 8 июня. Предприниматели смогут напрямую задать вопросы торговому представителю России в Азербайджанской Республике Руслану Мирсаяпову. Очная встреча пройдет в «Моем бизнесе» на ул. Белинского, 5. Но можно будет подключиться и онлайн. Для участия необходимо пройти регистрацию. Сделать это можно здесь.

Третий мастер-класс рассчитан на тех, кого интересует тема самозанятости. Он пройдет 8 и 9 июня на Матросова, 2. Вести его будет создатель и руководитель Центра бизнес-обучения Make Sense, глава комитета по маркетингу и PR в ICF России Светлана Мишина.

В программе мастер-класса:

Налоги: платить или не платить, что выгоднее;

Как включить бизнес-мышление;

Как ставить цели развития своего дела, чтобы достигать их.;

Как продавать на старте без вложений в рекламу;

Как разделить свои деньги и деньги бизнеса, чтобы не разориться;

Как самозанятому распределять свое время, чтобы не выгорать и успевать главное.

Записаться на мастер-класс можно по телефону 8-800-234-0-124 или по электронной почте vopros@mb24.ru.

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