Предприниматели края могут получить поддержку на продвижение услуг в соцсети «ВКонтакте»

Программу поддержки бизнеса запустили Минэкономразвития России и социальная сеть «ВКонтакте». Об этом рассказали в правительстве Красноярского края.

Там отметили, что данную акцию запустили как поддержку бизнеса в условиях санкционных ограничений.

Так, предприниматели, смогут получить купон на сумму 3 000 или 5 000 рублей — деньги можно будет потратить на рекламный бюджет для продвижение своих товаров и услуг в соцсети.

Для того, чтобы получить поддержку, бизнесмен должен обратиться в региональную сеть центров «Мой бизнес» и подать заявку.

В течение двух рабочих дней предпринимателю придёт личное сообщение от сообщества «ВКонтакте для бизнеса» с индивидуальным промокодом и инструкцией по его активации.

В правительстве края отметили, что выбрали площадку «ВКонтакте» неслучайно — в последнее время предприниматели актино начинают тестировать эту площадку:

«Аудитория „ВКонтакте“ по итогам первого квартала 2022 года составила 73,4 млн пользователей рунета в месяц. Малый и средний бизнес ищет свою аудиторию и клиентов на этих площадках и усиливает на них свою работу», — говорит заместитель Министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Александр Граматунов, руководитель региональной сети центров «Мой бизнес», отметил, что такая помощь для бизнеса сейчас особенно актуальна, так как многие предприниматели только начинают пробовать продвижение в соцсети «Вконтакте».

При этом, предприниматель может пройти предварительное обучение по рекламе в соцсетях:

«В нашем центре регулярно проходят обучающие программы, которые включают в себя и тему рекламы в социальных сетях. Поэтому, если предприниматель пока не уверен в своих силах, он может воспользоваться данной акцией, а потратить средства из рекламного кабинета уже после соответствующего обучения».

Отметим, мерой поддержки могут воспользоваться предприниматели, которые раньше не рекламировались во «ВКонтакте» или последний раз запускали продвижение более полугода назад.

Программа действует до 31 августа 2022 года, но может быть завершена организаторами досрочно.

Ранее DK.RU сообщал, что социальные предприятия Красноярского края могут получить поддержку от государства: гранты, льготные ставки по налогам и микрофинансирование.

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