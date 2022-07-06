Красноярская птицефабрика «Бархатовская» выставлена на торги

На продажу выставлен госпакет красноярской птицефабрики «Бархатовская», начальная стоимость акций — 1,07 млрд рублей. Заявки будут приниматься до 29 сентября, торги запланированы на 30 сентября.

Инвестор получает действующий имущественный комплекс по производству и реализации яйца и мяса птицы, а также продуктов их переработки.

В составе имущества птицефабрики — 92 здания, объекты инженерной инфраструктуры, а также 14 земельных участков, часть из которых находится в собственности, а часть — в долгосрочной аренде, пишет «Коммерсант».

Отметим, птицефабрика «Бархатовская» является крупнейшим производителем яиц в крае — ежегодно производит более 200 млн шт. Предприятие находится в собственности Красноярского края.

Решение правительства региона о приватизации птицефабрики депутаты Заксобрания Красноярского края поддержали в октябре 2021 года. Краевые власти пояснили, что приватизация позволит привлечь профильных инвесторов для дальнейшего развития предприятий. И в том, что актив будет интересен инвесторам, они не сомневаются.

Однако, как пишет «Коммерсант», эксперты рынка говорят о низкой рентабельности бизнеса по производству яйца на фоне падения спроса на эту продукцию и сомневаются, что предстоящие торги сейчас вызовут интерес у инвесторов.

Гендиректор красноярского АО «Енисейагросоюз» Александр Сычев отметил, что цена в 1 млрд сильно завышена, а производство яиц сейчас на рынке в избытке.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев завил, что рентабельность яичного производства колеблется на крайне низком уровне:

«В последние годы интерес инвесторов к таким активам сводился к перепрофилированию яичных птицефабрик в племенные для бройлерного производства».

Отметим, в Красноярском крае, по данным Росптицесоюза, производство яиц в марте 2022 года снизилось на 11,1 млн шт. к аналогичному периоду 2021 года.

Всего в регионе, по данным Красноярскстата, за 2021 год в хозяйствах всех категорий производно 848,4 млн яиц.

Ранее DK.RU сообщал, что на торги выставлен госпакет акций «Красноярскнефтепродукта». Красноярскому краю принадлежит 57,99% акций компании. Аукцион назначен на 13 сентября 2022 года. Начальная цена лота — более 2,3 млрд рублей.

Кроме того, как писал DK.RU, к новым владельцам уйдут и краевые акции красноярского аэропорта.

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