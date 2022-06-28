Социальные предприятия Красноярского края могут получить поддержку от государства

Предприниматели, работающие в статусе социального предприятия, могут рассчитывать на специальные региональные меры поддержки. Об этом рассказали в правительстве Красноярского края.

Так, в этом году для социальных предпринимателей, которые используют упрощённую систему налогообложения, установлены льготные ставки.

«Это 1% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 5% — если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Чтобы воспользоваться данной льготой, нужно обратиться в налоговую», — рассказала руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова.

Кроме того, статус социального предприятия позволит малому и среднему бизнесу региона претендовать на получение гранта.

«Объём господдержки — до 500 тысяч рублей, для компаний, зарегистрированных в Арктической зоне, — до 1 млн рублей. Такой грант предоставляется при условии софинансирования расходов на проект в размере не менее 50%. Еще одно условие — нужно пройти обучение в центре „Мой бизнес“. Грантовый конкурс будет объявлен осенью» — отметили в правительстве региона.

Финансовую поддержку предоставляет и сеть центров «Мой бизнес»: они готовы финансировать социальные предприятия по льготной кредитной ставке от 4,75%.

Отметим, заявки от предприятий на присвоение им статуса «социального» принимаются в течение года.

Всего в Красноярском крае 39 предпринимателей работают в статусе социального предприятия

Данный статус присваивает комиссия, созданная агентством развития малого и среднего предпринимательства региона.

Ранее DK.RU сообщал, что краевые предприниматели, которые занимаются заготовкой древесины и заключили договоры об аренде лесных участков, смогут получить отсрочку по арендным платежам — это для арендной платы, которая была начисленна с 1 марта по 31 декабря 2022 года.

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