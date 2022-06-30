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Представители Красноярского края обсудили, как «Остаться в праве» в современных реалиях

Представители Красноярского края обсудили, как «Остаться в праве» в современных реалиях
Иллюстрация: krskstate.ru

Делегация из Красноярского края принимает участие в работе Х Петербургского международного юридического форума «Остаться в праве».

#НОВОСТИ

В рамках форума участники, гости и эксперты поговорили о том, как действовать бизнесу, гражданам в современных условиях: на что опираться, как защитить свои права.

Как отметил заместитель руководителя Администрации Губернатора Красноярского края Александр Жавнер, проблемам и вопросам, которые обсуждаются на форуме, в нынешних внешнеполитических и экономических условиях особенно важно уделить внимание.

«В условиях глобальной кризисности наша страна вынуждена искать новую модель защиты прав и законных интересов российских граждан, а также актуализировать правила функционирования бизнеса», — отметил он.

Так, в рамках форума обсудили темы «параллельного импорта», проблемы нахождения правового баланса антикризисных мер для МСП, гармонизации законных требований проверяющих государственных структур и интересов предпринимателей, адекватности мер юридической ответственности совершенным проступкам.

На площадках звучали также призывы расширить правовое пространство для предпринимателей и существенно ослабить бюрократический прессинг.

«Эти темы особенно важны для Красноярского края с учётом наличия в регионе более 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса», — отметили в правительстве региона.

Ранее DK.RU сообщал, что социальные предприятия региона могут получить поддержку от государства: льготные ставки по налогам, гранты и микрофинансирование.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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