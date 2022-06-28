В Красноярске пройдет всероссийский форум по импортозамещению

На мероприятие приедут предприниматели из 23 регионов страны.

Всероссийский форум «Импортозамещение» пройдет в Красноярске 30 июня и 1 июля 2022 года. Об этом сообщили в региональном агентстве развития малого и среднего бизнеса.

Спикерами форума станут представители Минпромторга России, Российского экспортного центра (РЭЦ), Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК), Международного центра инжиниринга и инноваций, Московского инновационного кластера, бизнес-школы «Сколково» и Британской высшей школы дизайна.

В качестве участников ожидает присутствие порядка 200 предпринимателей из 23 регионов России, а также представителей крупнейших компаний, работающих в Красноярском крае («Красцветмет», Лесоосибирский ЛДК, «Норникель», СУЭК и др).

Мы планируем не просто обсуждение, а одну из самых больших в стране биржу контактов. Красноярский край известен своими крупными промышленниками, они также заинтересованы в дальнейшей кооперации», — говорит руководитель региональной сети центров «Мой бизнес» Александр Граматунов

Стартует форум 30 июня в 13:00. Все мероприятия, рассчитанные на два дня, будут проходить в Гранд-холле «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Подробнее — на сайте форума.

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