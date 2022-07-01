Мошенники из «Роспотребнадзора»: предприниматели жалуются на звонки с предложениями

В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали, что в регионе активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками надзорного ведомства. Они предлагают «выгодные сделки».

Как сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев, в Роспотребнадзор на этой неделе обратились около 80 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Они пожаловались на телефонные звонки якобы от имени сотрудников Управления Роспотребнадзора с предложением приобрести для оформления «Уголка потребителя» действующую нормативную документацию с обещанием «положительных» результатов предстоящей проверки.

«Обращаю внимание, что от должностных лиц нашей Службы не могут поступать предложения такого характера, а также иные предложения об оказании возмездных услуг. Подобные звонки всегда исходят от мошенников!» — отметил Дмитрий Горяев.

Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярском крае орудуют компьютерные мошенники, которые отправляют электронные письма с просьбой активировать некий антивирус. Мошенники ссылаются на требование ФСБ о защите о компьютерных атак.

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