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Дмитрий Цигеман: «Бизнес для жизни, а не жизнь для бизнеса»

Дмитрий Цигеман: «Бизнес для жизни, а не жизнь для бизнеса»
Иллюстрация: Дмитрий Цигеман

Многие начинают бизнес, чтоб стать богаче и свободнее. Только выходит не у всех. Как не стать заложником своего дела и получить время на жизнь.

#МНЕНИЯ
Дмитрий Цигеман, бизнес консультант, эксперт по целям:
 
«Как не прожить всю жизнь на работе?» — многие мои клиенты называют этот вопрос в ожиданиях от нашей работы если не первым, то вторым. И не важно управляют они только что открытым стартапом или это компанией с годовым оборотом в 3 млрд рублей.
Многие сильные предприниматели не отдают важную работу своим руководителям — они просто боятся. Например, того, что бизнес уведут или убъют.
 
С этими страхами приходится много работать и учится этому. Помимо бизнес-образования в программу включается педагогика, психология и другие способы работы с мышлением и совсем не потому, что это модно или льется из каждого утюга, а потому что это работает.
 
Страхи бывают не только связаны с темой управления, но и с темой масштаба, с партнерством и просто с тем, как личная жизнь и бизнес влияют друг на друга. И со всем этим тоже приходится сталкиваться в работе. А если вы посмотрите внимательно, то увидите, что и у топов, и у руководителей, и у специалистов есть свои страхи, которые мешают им взять ответственность или выдать результат, который вы, как собственник, хотите получить.
Но есть и другое виденье. Суть его в том, что мы не передаем наши дела другим потому, что нам просто нравится — наше дело, власть, сам род деятельности. Этим собственники обрекают себя на выполнение кучи разной работы, из которой они и хотели бы выйти, но уже так сильно обложились ей, что это кажется невозможным.
Есть сотни инструментов и техник для решения этого вопроса. И как с любыми инструментами — нужно правильно их подобрать под конкретный случай. Но вот пара простых техник, которые могут помочь.
 
Первое, что можно (и нужно сделать), это выписать все дела и попробовать их раздать на те посты, которые и должны, по сути, за них отвечать. Если есть страх, что там могут не справиться, стоит начать с простых процессов, которые легко контролировать. Это даст сотруднику право на ошибку, которая не станет критичной.
 
Внедрение элементарных элементов планирования и контроля исполнения тоже позволит выдохнуть. Так, нужно фиксировать все задачи в одном месте и регулярно проверять их исполнение.
 
Ну и, конечно, ежедневный отчет собственника, в котором отражены ключевые метрики, тоже дает возможность видеть компанию целиком без привязки к офису.
 
В общем, если вы хотите строить удаленное управление в компании, то и стройте его удаленно. Просто попробуйте, не приезжая в офис, изменять конкретные показатели, например, с телефона, оставаясь дома или на даче. Не лишайте ваших сотрудников удовольствия управлять своими участками процессов. Пусть и они кайфуют.
Автор: Петр Савельев
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