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Удвоить рекламный бюджет: красноярские предприниматели участвуют в акции «Вконтакте»

Удвоить рекламный бюджет: красноярские предприниматели участвуют в акции «Вконтакте»
Иллюстрация: krskstate.ru

Они смогли удвоить сумму своего рекламного бюджета, воспользовавшись специальным социальным купоном, рассказали в краевом правительстве.

#НОВОСТИ

Так, Ирина Донцова из Зеленогорска планирует потратить бонусы на рекламу спортзала. Она присоединилась к программе одна из первых. Девушка рассказала, что активировать купон было просто.

Руководитель красноярской ветеринарной клиники «Бравые ребята» Мария Машкова, которая также воспользовалась программой, отметила, что это отличная помощь бизнесу. Особенно в ней нуждаются начинающие предприниматели, потому что реклама для них — основной двигатель.

Отметим, акция действует до конца августа. Принять участие в ней могут предприниматели, которые раньше не рекламировались в социальной сети «Вконтакте» или делали это более полугода назад. Для этого нужно обратиться в сеть центров «Мой бизнес». 

Алгоритм участия прост: нужно зайти в рекламный кабинет, внести на счет 3 000 или 5 000 рублей и активировать специальный купон — сумма удвоится до 6000 или 10 000 рублей соответственно.

Напомним, акцию запустили Минэкономразвития России и соцсеть «Вконтакте», чтобы помощь бизнесу в условиях санкционных ограничений.

Как ранее рассказывали в DK.RU, «Вконтакте» была выбрана неслучайно — площадка в последнее время стала популярной среди предпринимателей.

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Автор: Юлия Тарабан
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