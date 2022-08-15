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Предпринимателей края ждут на международном экспортном форуме

Предпринимателей края ждут на международном экспортном форуме
Иллюстрация: krskstate.ru

Международный экспортный форум «Сделано в России» пройдет в Москве с 20 по 22 октября, сообщили в правительстве края.

#НОВОСТИ

На мероприятии ждут предпринимательское сообщество, экспортёров и тех, кто планирует масштабировать свой бизнес за счёт выхода на экспорт и ищет новых партнёров в части импорта.

Участвовать в форуме будут руководители компаний крупного, среднего и малого бизнеса, российских банков, региональных центров поддержки экспорта, а также представители федеральных и региональных органов исполнительной власти.

«В этом году на форуме запланирована масштабная деловая программа, посвящённая актуальным вопросам внешнеэкономической деятельности в сфере логистики, маркетинга, финансов, аналитики и т.д.», — рассказали в краевом правительстве.

В Красноярском крае 480 малых и средних компаний, которые экспортируют свою через зарубежные рынки.

«Это 68% от общего числа экспортёров нашего региона. Уверена, что участие в форуме „Сделано в России“ может быть полезным для предпринимателей края, которые хотят увеличить свою экспортную выручку и найти новые рынки для сбыта. К тому же это шанс лично узнать обо всех трендах, а также о планах федеральной власти по развитию системы мер поддержки экспортёров», — сообщила руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова.

Ранее DK.RU, что в Красноярске обсудили меры по стимулированию импортозамещения. Сейчас в регионе формируют перечень продукции, которая необходима для обеспечения импортозамещения в условиях санкций.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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