Предпринимателей края ждут на международном экспортном форуме
Международный экспортный форум «Сделано в России» пройдет в Москве с 20 по 22 октября, сообщили в правительстве края.
На мероприятии ждут предпринимательское сообщество, экспортёров и тех, кто планирует масштабировать свой бизнес за счёт выхода на экспорт и ищет новых партнёров в части импорта.
Участвовать в форуме будут руководители компаний крупного, среднего и малого бизнеса, российских банков, региональных центров поддержки экспорта, а также представители федеральных и региональных органов исполнительной власти.
«В этом году на форуме запланирована масштабная деловая программа, посвящённая актуальным вопросам внешнеэкономической деятельности в сфере логистики, маркетинга, финансов, аналитики и т.д.», — рассказали в краевом правительстве.
В Красноярском крае 480 малых и средних компаний, которые экспортируют свою через зарубежные рынки.
«Это 68% от общего числа экспортёров нашего региона. Уверена, что участие в форуме „Сделано в России“ может быть полезным для предпринимателей края, которые хотят увеличить свою экспортную выручку и найти новые рынки для сбыта. К тому же это шанс лично узнать обо всех трендах, а также о планах федеральной власти по развитию системы мер поддержки экспортёров», — сообщила руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова.
Ранее DK.RU, что в Красноярске обсудили меры по стимулированию импортозамещения. Сейчас в регионе формируют перечень продукции, которая необходима для обеспечения импортозамещения в условиях санкций.
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