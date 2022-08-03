Бизнес и власти обсудят перспективы частного образования в Красноярске
Лейтмотивом дискуссии станет вопрос о том, конкурирует ли частное образование с государственным.
Красноярская редакция журнала «Деловой квартал» проведет дискуссионный клуб по вопросам частного образования в городе.
К участию приглашены предприниматели, работающие в сфере образования (дополнительного, школьного и дошкольного), методологи, представители городской и краевой власти.
Основными вопросами дискуссии станут следующие:
- Является ли частное образование альтернативой государственному или же они части одного процесса?
- Куда движется частное образование в Красноярске, и кто задает направление этого движения?
Дискуссионный клуб пройдет 18 августа 2022 года.
Материал по итогам мероприятия будет опубликован в августовском номере «Делового квартала».
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