Бизнес и власти обсудят перспективы частного образования в Красноярске

Красноярская редакция журнала «Деловой квартал» проведет дискуссионный клуб по вопросам частного образования в городе.

К участию приглашены предприниматели, работающие в сфере образования (дополнительного, школьного и дошкольного), методологи, представители городской и краевой власти.

Основными вопросами дискуссии станут следующие:

Дискуссионный клуб пройдет 18 августа 2022 года.

Материал по итогам мероприятия будет опубликован в августовском номере «Делового квартала».

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