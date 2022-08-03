Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 02.08
62,05
63,24
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Бизнес и власти обсудят перспективы частного образования в Красноярске

Бизнес и власти обсудят перспективы частного образования в Красноярске
Иллюстрация: коллаж ДК

Лейтмотивом дискуссии станет вопрос о том, конкурирует ли частное образование с государственным.

#НОВОСТИ
Красноярская редакция журнала «Деловой квартал» проведет дискуссионный клуб по вопросам частного образования в городе.
 
К участию приглашены предприниматели, работающие в сфере образования (дополнительного, школьного и дошкольного), методологи, представители городской и краевой власти.
 
Основными вопросами дискуссии станут следующие:
  • Является ли частное образование альтернативой государственному или же они части одного процесса?
  • Куда движется частное образование в Красноярске, и кто задает направление этого движения?
Дискуссионный клуб пройдет 18 августа 2022 года.
 
Материал по итогам мероприятия будет опубликован в августовском номере «Делового квартала».
 
Читайте также:

«Городская идентификация»: в Красноярске обсудят перспективы строительства в городе

Журнал «Деловой квартал» собирает круглый стол, участники которого обсудят куда движется строительный рынок в Красноярске и каким он должен быть.

Время спуститься с IT-небес

Российский сектор информационных технологий до недавнего времени стабильно рос и развивался. Удастся ли ему сохранить набранные темпы и вектор в новой реальности?

В Красноярске снова настанет «Креативная неделя»

Форум уже второй раз приедет в город. Его назначили на осень этого года.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Минздрав: новая волна коронавируса накроет Красноярск в августеМинздрав: новая волна коронавируса накроет Красноярск в августе
  • Холдинг Bellini открыл «Ромбабу» в аэропорту КрасноярскаХолдинг Bellini открыл «Ромбабу» в аэропорту Красноярска
  • Ольга Дубровская: «Если ты говоришь, как функция, тебя пролистнут»Ольга Дубровская: «Если ты говоришь, как функция, тебя пролистнут»
  • Сеть «Красный Яр» перевела еще шесть магазинов на электронные ценникиСеть «Красный Яр» перевела еще шесть магазинов на электронные ценники
  • Реконструкция центрального парка обойдется в 1 млрд рублейРеконструкция центрального парка обойдется в 1 млрд рублей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.