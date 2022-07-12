Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.07
61,26
62,04
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске снова настанет «Креативная неделя»

В Красноярске снова настанет «Креативная неделя»
Иллюстрация: vk.com/creativeweek

Форум уже второй раз приедет в город. Его назначили на осень этого года.

#НОВОСТИ
В Красноярске состоится «Российская креативная неделя — Сибирь». Соответствующее соглашение было подписано директором АНО «Креативная экономика» Еленой Гребеневой и директором Сибирского института развития креативных индустрий Александром Черниковым.
 
Это второй раз, когда регион принимает у себя этот форум. В 2021 году он проходил в ноябре. В этот раз его назначили на октябрь (точной даты пока нет).
В прошлом году край первым принял „Российскую креативную неделю“ в формате окружного форума. И мы не планируем сбавлять обороты. Хотим сделать этот форум действительно актуальным и полезным для креативных предпринимателей Красноярского края и других сибирских регионов», — рассказал Черников.
По мнению Гребеневой, Красноярский край являетя один из лидеров развития креативных индустрий в России.
Регион демонстрирует прогрессивную позицию в развитии креативной экономики, поддержке творческих инициатив. Несмотря на преимущественно промышленный профиль экономики, на территории края зарегистрировано более 100 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 11 500 задействовано в креативных индустриях», — говорит директором АНО «Креативная экономика» и по совместительству исполнительный директор форума «Российская креативная неделя».
Помимо проведения форума соглашение предполагает сотрудничество в разработке концепции центра кастомизации Красноярского края.
Это новая модель поддержки индустрии моды, и край первым среди регионов начал его проектировать. В целом сотрудничество направлено на объединение усилий сторон по поддержке инициатив в креативных индустриях региона», — рассказали в Сибирском институте развития креативных индустрий.
Прошлогодний форум прошел в формате трехдневного мозгового штурма. В нем приняло участие 250 представителей креативного бизнеса и институтов развития из 18 регионов.
 
Читайте также:
В Красноярске построят центр креативных индустрий

Расположится новый объект на Предмостной площади. Позовут его по имени известного красноярского художника Андрея Поздеева.

Александр Усс назначил себе советника по малому и среднему бизнесу

Основная функция нового чиновника — коммуникации между предпринимателями и властью.

«Современное городское пространство»: что ждет Предмостную площадь после реновации

В Красноярске продолжается разработка проекта обновления Предмостной площади. Масштабную работу проведут к 400-летию краевой столицы. Планы по благоустройству представили губернатору Александру Уссу.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Основатель «Малтата» задержан за растрату 5 млрд рублейОснователь «Малтата» задержан за растрату 5 млрд рублей
  • «Аэрофлот» продлил распродажу билетов из Красноярска со скидками до 60%«Аэрофлот» продлил распродажу билетов из Красноярска со скидками до 60%
  • Арестован экс-руководитель компании, которая занималась проектом метро в КрасноярскеАрестован экс-руководитель компании, которая занималась проектом метро в Красноярске
  • Гольф, бизнес-talk и наследники — как прошел пикник от «Делового квартала»Гольф, бизнес-talk и наследники — как прошел пикник от «Делового квартала»
  • Дачный сезон: зарисовки о загородной жизни предпринимателейДачный сезон: зарисовки о загородной жизни предпринимателей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.