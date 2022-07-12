В Красноярске снова настанет «Креативная неделя»
Форум уже второй раз приедет в город. Его назначили на осень этого года.
В Красноярске состоится «Российская креативная неделя — Сибирь». Соответствующее соглашение было подписано директором АНО «Креативная экономика» Еленой Гребеневой и директором Сибирского института развития креативных индустрий Александром Черниковым.
Это второй раз, когда регион принимает у себя этот форум. В 2021 году он проходил в ноябре. В этот раз его назначили на октябрь (точной даты пока нет).
В прошлом году край первым принял „Российскую креативную неделю“ в формате окружного форума. И мы не планируем сбавлять обороты. Хотим сделать этот форум действительно актуальным и полезным для креативных предпринимателей Красноярского края и других сибирских регионов», — рассказал Черников.
По мнению Гребеневой, Красноярский край являетя один из лидеров развития креативных индустрий в России.
Регион демонстрирует прогрессивную позицию в развитии креативной экономики, поддержке творческих инициатив. Несмотря на преимущественно промышленный профиль экономики, на территории края зарегистрировано более 100 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 11 500 задействовано в креативных индустриях», — говорит директором АНО «Креативная экономика» и по совместительству исполнительный директор форума «Российская креативная неделя».
Помимо проведения форума соглашение предполагает сотрудничество в разработке концепции центра кастомизации Красноярского края.
Это новая модель поддержки индустрии моды, и край первым среди регионов начал его проектировать. В целом сотрудничество направлено на объединение усилий сторон по поддержке инициатив в креативных индустриях региона», — рассказали в Сибирском институте развития креативных индустрий.
Прошлогодний форум прошел в формате трехдневного мозгового штурма. В нем приняло участие 250 представителей креативного бизнеса и институтов развития из 18 регионов.
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