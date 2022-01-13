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В Красноярске построят центр креативных индустрий

В Красноярске построят центр креативных индустрий
Иллюстрация: krskstate.ru

Расположится новый объект на Предмостной площади. Позовут его по имени известного красноярского художника Андрея Поздеева.

#НОВОСТИ
В Красноярске планируют построить международный центр креативных индустрий «Поздеев Центр». Концепцию нового объекта презентовали сегодня, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.
„Поздеев Центр“ станет современным пространством, в котором будут находиться многофункциональные выставочные залы, интерактивные локации с мультимедийными технологиями, фондохранилище, творческие и учебные пространства, арт-резиденции, коворкинги, художественные мастерские, шоу-румы», — рассказали в кабмине.
Ядром же центра станет постоянно действующая экспозиция работ Андрея Поздеева.
 
Когда начнется стройка «Поздеев Центра», пока неизвестно — задача на этот год только утвердить концепцию. Соответственно и по стоимости объекта сейчас понимания нет. Однако известно, что появится центр на Предмостной площади — на месте «Планеты Красноярск». Его ориентировочная площадь составит 10 тысяч квадратных метров.
 
В Красноярске построят центр креативных индустрий 1
Строительство „Поздеев Центра“ позволит решить проблему отсутствия в крае современной выставочной площадки, будет способствовать развитию арт-рынка, созданию условий для образования в области креативных индустрий и поддержки творческих предпринимателей», — уверен министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.
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В новой должности она продолжит курировать туристическую отрасль в регионе, но пост руководителя профильного агентства покинет.

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С 26 по 28 ноября в арт-резиденции «Каменка» состоятся более 60 мероприятий окружного форума «Российская креативная неделя — Сибирь».В событии примут участие более 160 экспертов из регионов РФ.

 

Автор: Петр Савельев
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