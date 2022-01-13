В Красноярске построят центр креативных индустрий

Расположится новый объект на Предмостной площади. Позовут его по имени известного красноярского художника Андрея Поздеева.

В Красноярске планируют построить международный центр креативных индустрий «Поздеев Центр». Концепцию нового объекта презентовали сегодня, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

„Поздеев Центр“ станет современным пространством, в котором будут находиться многофункциональные выставочные залы, интерактивные локации с мультимедийными технологиями, фондохранилище, творческие и учебные пространства, арт-резиденции, коворкинги, художественные мастерские, шоу-румы», — рассказали в кабмине.

Ядром же центра станет постоянно действующая экспозиция работ Андрея Поздеева.

Когда начнется стройка «Поздеев Центра», пока неизвестно — задача на этот год только утвердить концепцию. Соответственно и по стоимости объекта сейчас понимания нет. Однако известно, что появится центр на Предмостной площади — на месте «Планеты Красноярск». Его ориентировочная площадь составит 10 тысяч квадратных метров.

Строительство „Поздеев Центра“ позволит решить проблему отсутствия в крае современной выставочной площадки, будет способствовать развитию арт-рынка, созданию условий для образования в области креативных индустрий и поддержки творческих предпринимателей», — уверен министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

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