Александр Усс назначил себе советника по малому и среднему бизнесу

Основная функция нового чиновника — коммуникации между предпринимателями и властью.

Губернатор Красноярского края Александр Усс назначил советника по развитию малого и среднего предпринимательства. Им стал бывший руководитель департамента социально-экономического развития Красноярска Вячеслав Полищук.

В обязанности советника по развитию малого и среднего предпринимательства будет входить взаимодействие с федеральными органами власти, различными ведомствами региона, общественными организациями предпринимателей, а также формирование предложений по созданию благоприятных условий ведения бизнеса, снижению административных барьеров, препятствующих предпринимательской деятельности», — рассказали в мэрии.

Помимо этого ему предстоит заниматься защитой прав бизнеса и развитием приоритетных направлений МСП — таких как, креативная индустрия, молодежное и социальное предпринимательство.

Вячелаву Полищуку сейчас 54 года. Он окончил электромеханический факультет Красноярского политехнического института по специальности «Роботехника и техническая кибернетика» и факультет экономистов-международников Всесоюзной академии внешней торговли по специальности «Экономист со знанием иностранного языка». Позже он прошел переподготовку по специальности «Государственное и муниципальное управление» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

С 2003 года он работал в администрации Красноярска. Затем с 2008-го в корпорации «Красноярск — 2020». С 2012 года — в корпорации развития Северного Кавказа. А с 2017-го — в Дирекции по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

Последнее известное место работы Полищука — департамент социально-экономического развития мэрии Красноярска, которым он руководил с декабря 2017 года по февраль 2020-го.

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