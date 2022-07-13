Предпринимательниц Красноярского края приглашают на онлайн-встречи по интернет-торговле
Бизнес-леди края приглашают на серию онлайн-встреч проекта «Почему женщины экспортируют». К участию приглашаются предпринимательницы региона, которые интересуются возможностями интернет-торговли.
Онлайн-встречи — это возможность получить консультации бизнес-леди, которые уже успешно работают на международных рынках.
Они расскажут про свой путь выхода на экспорт по онлайн-каналам, как они справлялись с трудностями, какие уроки извлекли и как избежать ошибок. Участниц встреч ждут пошаговый разбор реальных рейсов.
В правительстве региона отметили, что проект «Почему женщины экспортируют» создан для того, чтобы привлечь внимание к возможностям экспорта по онлайн-каналам интернет-торговли.
Первая встреча прошла 12 июля с создательницей дизайнерской льняной одежды для детей и взрослых, основателем бренда «Molinialife» Ксенией Соломоновой.
Она с нуля смогла построить глобальный бизнес через инструменты интернет-торговли.
Во время общения предпринимательница рассказала, как начать экспортный бизнес с минимальными вложениями, какие ошибки можно избежать на старте, как оставаться гибким в выборе каналов продаж и быстро адаптироваться к изменениям.
В рамках проекта пройдут ещё три онлайн-встречи — 19, 26 июля и 2 августа.
Делиться своим опытом будут разработчик инновационных технологических решений для медицины, основатель компании Targetta Инна Бондарева, со-основатель компании Peroni, производитель пищевой продукции Мария Петченко и основатель бренда KRYGINA cosmetics, производитель косметики Елена Крыгина.
Для участия в закрытых онлайн-встречах предпринимательницам Красноярского края необходимо пройти регистрацию на сайте РЭЦ.
Напомним, в Красноярском крае проходит конкурс на лучшего экспортера. Ранее DK.RU рассказывал, что конкурс решили продлить до 15 июля.
Премия «Экспортёр года» входит в нацпроект «Международная кооперация и экспорт» для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности.
Читайте также:
-
На «Столбах» открылся «Кекс и крендель»
Кафе «Кекс и Крендель» появилось на Восточном входе нацпарка «Красноярские Столбы». Об этом рассказали в туристском информационном центре края.
-
Гольф, бизнес-talk и наследники — как прошел пикник от «Делового квартала»
Впервые команда издания «Деловой квартал» в Красноярске провела летний офлайн в формате семейного бизнес-фестиваля. Рассказываем, как это было.
-
Василий Иваныш: Бизнесу пора надеть КАСКУ
Выполнить большой инфраструктурный проект и не разориться — это возможно? Инжиниринговая компания ИТС — наглядный пример того, как бизнес может работать со сложнейшими решениями на гринфилд-проектах.
-
Красноярские ритейлеры не уверены в будущем своего рынка
Больше трети игроков этого рынка отмечают, что во втором квартале 2022 года ситуация в рознице стала хуже, чем была в первом. А их предпринимательская уверенность сильно снизилась.
-
В Красноярском крае заработал сайт поставщиков «Сделано в крае»
На портале будет формироваться единая база производимой продукции и услуг малых и средних предприятий, а также самозанятых региона, сообщили в правительстве региона.
-
Предприниматели края могут получить поддержку на продвижение услуг в соцсети «ВКонтакте»
Программу поддержки бизнеса запустили Минэкономразвития России и социальная сеть «ВКонтакте». Об этом рассказали в правительстве Красноярского края.