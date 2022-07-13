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Предпринимательниц Красноярского края приглашают на онлайн-встречи по интернет-торговле

Предпринимательниц Красноярского края приглашают на онлайн-встречи по интернет-торговле
Иллюстрация: krskstate.ru

Бизнес-леди края приглашают на серию онлайн-встреч проекта «Почему женщины экспортируют». К участию приглашаются предпринимательницы региона, которые интересуются возможностями интернет-торговли.

#НОВОСТИ

Онлайн-встречи — это возможность получить консультации бизнес-леди, которые уже успешно работают на международных рынках.

Они расскажут про свой путь выхода на экспорт по онлайн-каналам, как они справлялись с трудностями, какие уроки извлекли и как избежать ошибок. Участниц встреч ждут пошаговый разбор реальных рейсов.

В правительстве региона отметили, что проект «Почему женщины экспортируют» создан для того, чтобы привлечь внимание к возможностям экспорта по онлайн-каналам интернет-торговли.

Первая встреча прошла 12 июля с создательницей дизайнерской льняной одежды для детей и взрослых, основателем бренда «Molinialife» Ксенией Соломоновой.

Она с нуля смогла построить глобальный бизнес через инструменты интернет-торговли.

Во время общения предпринимательница рассказала, как начать экспортный бизнес с минимальными вложениями, какие ошибки можно избежать на старте, как оставаться гибким в выборе каналов продаж и быстро адаптироваться к изменениям.

В рамках проекта пройдут ещё три онлайн-встречи — 19, 26 июля и 2 августа.

Делиться своим опытом будут разработчик инновационных технологических решений для медицины, основатель компании Targetta Инна Бондарева, со-основатель компании Peroni, производитель пищевой продукции Мария Петченко и основатель бренда KRYGINA cosmetics, производитель косметики Елена Крыгина.

Для участия в закрытых онлайн-встречах предпринимательницам Красноярского края необходимо пройти регистрацию на сайте РЭЦ.

Напомним, в Красноярском крае проходит конкурс на лучшего экспортера. Ранее DK.RU рассказывал, что конкурс решили продлить до 15 июля.

Премия «Экспортёр года» входит в нацпроект «Международная кооперация и экспорт» для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности.

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Автор: Юлия Тарабан
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