На «Столбах» открылся «Кекс и крендель»
Кафе «Кекс и Крендель» появилось на Восточном входе нацпарка «Красноярские Столбы». Об этом рассказали в туристском информационном центре края.
Заведение расположилось в беседке у визит-центра. В кафе можно купить сладости, напитки и блюда из горячего.
«В меню представлены блинчики, сэндвичи с курицей и омлетом, киш, хрустящая кесадилья с ветчиной и сыром. Из сладкого на выбор пончики, песочные корзинки, лимонный и ягодный тарты, миндальное печенье макарон со сливочным кремом. Детям придутся по вкусу кейк попсы — шоколадное пирожное в глазури на палочке», — сообщили в туристическом инфоцентре.
Из напитков можно выбрать чай, кофе, морс и домашний лимонад, а также воду.
Отметим, в кафе можно не только перекусить, но и взять еду и напитки с собой.
Ранее кафе «Кекс и Крендель» вновь заработало на Дивногорской набережной. Как сообщал DK.RU, заведение возобновило работу через 2 года после закрытия.
Читайте также:
-
На высоте 505 Николаевской сопки открыта новая смотровая площадка
Новая «видовка» входит в единое спортивно-туристическое пространство наряду с «Гремячей гривой», «Сопкой» и «Радугой».
-
В Красноярске еще два «Кекса и Кренделя» покинули самоизоляцию
Красноярская сеть кафетериев «Кекс и Крендель» возобновила работу еще двух точек — в Центральном и Октябрьском районах. Об этом компания сообщила в соцсетях..
-
В Красноярске открылся шестой «Кекс&Крендель»
Заведение должно было стать седьмым в сети, однако одного кафетерия заведение лишилось.
-
В Красноярске на конечной СФУ закрывается кафе «Кекс и Крендель»
Заведение работало на этом месте почти шесть лет. Причина закрытия – строительство развязки для подъезда к объектам Универсиады.
-
Красноярские бизнесмены: «Ремонт на проспекте Мира делали киркой и лопатой»
Предприниматели, чьи заведения находятся в центре города, подсчитывают убытки и готовятся к новой волне ремонтов.