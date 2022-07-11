На «Столбах» открылся «Кекс и крендель»

Кафе «Кекс и Крендель» появилось на Восточном входе нацпарка «Красноярские Столбы». Об этом рассказали в туристском информационном центре края.

Заведение расположилось в беседке у визит-центра. В кафе можно купить сладости, напитки и блюда из горячего.

«В меню представлены блинчики, сэндвичи с курицей и омлетом, киш, хрустящая кесадилья с ветчиной и сыром. Из сладкого на выбор пончики, песочные корзинки, лимонный и ягодный тарты, миндальное печенье макарон со сливочным кремом. Детям придутся по вкусу кейк попсы — шоколадное пирожное в глазури на палочке», — сообщили в туристическом инфоцентре.

Из напитков можно выбрать чай, кофе, морс и домашний лимонад, а также воду.

Отметим, в кафе можно не только перекусить, но и взять еду и напитки с собой.

Ранее кафе «Кекс и Крендель» вновь заработало на Дивногорской набережной. Как сообщал DK.RU, заведение возобновило работу через 2 года после закрытия.

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