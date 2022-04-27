«Кекс&крендель» возвращается на Дивногорскую набережную
В павильоне на набережной Дивногорска вновь откроется «Кекс&крендель». Спустя два года
Предыдущий арендатор павильона информационного центра по собственной инициативе вышел на расторжение договора аренды. В течение этой недели он завершает свою работу.
Договор на право аренды по итогам проведенного конкурса уже подписан с ООО «Ресторация» — владельцем бренда и сети кафетериев «Кекс&крендель». Срок договора — пять лет.
По условиям договора новый арендатор должен организовать в павильоне не только точку общественного питания, но и торговлю сувенирной продукцией, работу туристическо-информационного пункта, выставочного и презентационного пространства о Дивногорске, а также следить за чистотой на прилегающей территории и функционально ее использовать.
Напомним, «Кекс&крендель» впервые открылся в павильоне информационного центра Дивногорской набережной в декабре 2019 года. Но уже в марте 2020-го съехал, уступив место другому арендатору. Дело в том, что заведение занимало только часть помещения, а на торгах победила компания, решившая занять всю площадь. Собственники «Кекса» пытались оспорить результаты конкурса, но УФАС встало не на них сторону и торги признали состоявшимися.
Спустя два года ситуация вновь изменилась.
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