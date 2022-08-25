В Красноярске начало вещание «Первое Интернациональное Радио»

Красноярск стал вторым городом-миллионником, где будет вещать эта станция. На подходе еще два — их подключат до конца года.

«Первое Интернациональное Радио» начало вещание в Красноярске. Он стал вторым эфирным городом-«миллионником» в семье ПИ FM.

Вещание организовано через Красноярский краевой радиотелевизионный передающий центр — так называемая «новая вышка», расположенная на Борисова, 24. Именно она обеспечивает красноярцев современным цифровым эфирным телевидением — а теперь и новой радиостанцией.

Новый передатчик для «Первого Интернационального» изготовили на НПО «Радиозавод им. А.С. Попова». Его (передатчика) мощность составляет 1 кВт. В совокупности с высотой подвеса передающей антенны на отметке 150 метров это позволит охватить вещанием не только столицу края, но и близлежащие населённые пункты, в которых, по подсчётам филиала РТРС, проживает более 1,279 млн человек.

«Радио ПИ FM — Красноярск» входит в состав красноярского филиала холдинга «МКР-Медиа», среди активов которого «Сибирское агентство новостей», сеть «Дорожное радио — Красноярский край», «Радио Сибирь — Красноярск» и «Радио МИР — Красноярск».

Красноярцы не просто ждали станцию в эфире, а вовсю слушали. Об этом говорит и статистика подключений к нашему интернет-потоку, и голосовые сообщения, которые слушатели присылали на наш редакционный телефон. Мы сделали всё возможное, чтобы прийти в ваш город в минимально короткие сроки: для этого нам понадобилось чуть больше года с момента победы в конкурсе на право вещания в Красноярске», — прокомментировал генеральный директор радиостанции Роман Климас.

В эфире «Радио ПИ FM» звучит русскоязычная музыка разных стилей и направлений в современной танцевальной обработке. Вопреки стереотипам, станция не подстраивается под тот или иной музыкальный «формат» исполнителей, не использует в эфире традиционных линейных ведущих, а информационные рубрики принципиально не располагает, как другие в эфирной сетке, в начале и середине каждого часа. «Визитной карточкой» радиостанции являются проекты «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» и «Дискотека ПИ FМ», которая имеет свое продолжение и в телеэфире под названием «Клипотека ПИ FM».

Новую станцию можно услышать в Красноярске не только на частоте 93,1 FM, но и на официальном сайте, приложениях для платформ iOS и Android, а также в «умных устройствах» с поддержкой голосовых помощников «Алиса» и «Маруся»: для этого их достаточно попросить включить радио ПИ FM.

До конца 2022 года «ПИ ФМ» обещает также прийти в эфир Калининграда и Тюмени.

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